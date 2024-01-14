«الأبيض» يصطاد «التنانين» بـ«ثلاثية» في «الانطلاقة الآسيوية»

معتصم عبدالله (دبي)



حصد منتخبنا الوطني أول ثلاث نقاط، في مشواره القاري، بالفوز على هونج كونج 3-1، في المباراة التي أقيمت، على استاد خليفة الدولي حمد في الدوحة، بحضور 15500 مشجع، ضمن «الجولة الأولى» من «المجموعة الثالثة» في كأس آسيا 2023، والتي تضم أيضاً إيران وفلسطين.

وسجل ثلاثية «الأبيض»، سلطان عادل في الدقيقة 34 من «ركلة جزاء»، زايد سلطان في الدقيقة 52، و«البديل» يحيى الغساني في الدقيقة 95 من «ركلة جزاء» ثانية، فيما سجل لـ «التنانين» فيليب تشان سيو في الدقيقة 49.

وتشهد الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل، لقاء «الأبيض» وفلسطين، وهونج كونج مع إيران يوم الجمعة، ويتأهل إلى دور الـ16 أول منتخبين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

فضل البرتغالي باولو بينتو مدرب «الأبيض» الإبقاء على الثلاثي الهجومي علي مبخوت «الهداف التاريخي»، علي صالح، وحارب عبدالله على «دكة البدلاء»، فضلاً عن إشراك بدر ناصر في مركز قلب الدفاع، والاعتماد على المهاجم الشاب سلطان عادل في المقدمة.

وضمت تشكيلة «الأبيض» الحارس خالد عيسى، ورباعي الدفاع زايد سلطان، خليفة الحمادي، بدر ناصر، عبدالله أدريس، ومن أمامهم الثنائي عبدالله رمضان، يحيى نادر، بجانب الثلاثي كايو كانيدو، طحنون الزعابي، فابيو ليما، وفي المقدمة سلطان عادل.

وقاد منتخبنا الهجوم الأول على دفاع منتخب هونج كونج من ركنية في الدقيقة 12، لتصل الكرة إلى طحنون الزعابي من الجهة اليسرى، ليرسل كرة عرضية، أبعدها الدفاع إلى ركنية ثانية لم تستغل.

وطالب لاعبو منتخبنا باحتساب ركلة جزاء بعد «دهس» مدافع هونج كونج «قدم» المهاجم سلطان عادل داخل المنطقة في الدقيقة 22، في المقابل، هدد هونج كونج مرمى «الأبيض» من تسديدتين على التوالي بوساطة إيفرتون كامارجو، تصدى لهما خالد عيسى.

ونجح سلطان عادل في افتتاح التسجيل لـ «الأبيض» من ركلة جزاء في الدقيقة 34، حصل عليها المهاجم الشاب نفسه، بعد تسديدة ارتطمت بيد أوليفير جيربيج مدافع هونج كونج، واحتسبها الحكم السنغافوري محمد تقي بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وكاد فابيو ليما أن يضيف الهدف الثاني لمنتخبنا من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، ارتدت من عارضة المرمى في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الأبيض» بهدف.

وجاءت انطلاقة الشوط الثاني أكثر إثارة، بعدما أدرك هونج كونج التعادل بوساطة فيليب تشان سيو في الدقيقة 49، من عرضية من الجهة اليمنى، لعبها إيفرتون كامارجو فوق الدفاع، وحولها تشان داخل المرمى، وهو الهدف رقم 1000 في تاريخ كأس آسيا.

وعاد «الأبيض» للتقدم بالهدف الثاني سريعاً، بعد تسديدة «يسارية» لعبدالله رمضان، من داخل المنطقة تصدى لها الحارس ياب هونج فاي، حاول سلطان عادل إسكانها الشباك ليتصدى لها الحارس مجدداً، قبل أن ينجح سلطان عادل في إيداعها الشباك في الدقيقة 52.

ودفع بينتو مدرب «الأبيض»، بالثنائي عبدالله حمد ويحيى الغساني، بديلين لفابيو ليما وطحنون الزعابي في الدقيقة 68، وطالب لاعبو منتخبنا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 72، بعد عرقلة البديل عبدالله حمد داخل المنطقة، وجاء التبديل الثالث في صفوف «الأبيض» بمشاركة علي سالمين بديلاً ليحيى نادر في الدقيقة 82.

وأهدر يحيى الغساني فرصة سانحة لتعزيز تقدم «الأبيض» من تسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 87، وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة دخول الثنائي أحمد جميل وخالد العطاس بديلين لزايد الزعابي وعبدالله رمضان، قبل أن يضيف الحكم 10 دقائق وقتاً بدل ضائع.

وعزز «البديل» يحيى الغساني تقدم «الأبيض» بالهدف الثالث، في الدقيقة 95 من ركلة جزاء ثانية في المباراة، حصل عليها الغساني، إثر مخالفة داخل المنطقة، ليؤكد تفوق منتخبنا بالفوز 3-1، بعدما ألغت «تقنية الفيديو» الهدف الثاني لهونج كونج أحرزه مايكل أوديبولو في الدقيقة 101.