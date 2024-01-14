454 متسابقاً يطاردون التتويج في «الظفرة لصيد الكنعد»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يتنافس أكثر من 454 متسابقاً ومتسابقة على التتويج، في «بطولة المغيرة»، المرحلة الثانية من بطولة «الظفرة الكبرى لصيد الكنعد» للرجال والنساء، بدورتها الخامسة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المتسابقين للوصول إلى أعلى وزن في المسابقة التي يعشقها الآلاف من محبي الرياضات البحرية والتراثية.

وفضل أغلب المتسابقين الاستفادة بأجواء الطقس الرائعة، والانتظار حتى الساعات النهائية للبطولة، أملاً في الحصول على صيد كبير، والمنافسة على المراكز الأولى في المسابقة، التي يتم فيها تكريم الفائزين، خلال حفل متميز بموقع السباق اليوم.

وحددت اللجنة المنظمة طريقة الصيد المسموحة في البطولة، بطريقة اللفاح «التشخيط» بالصنارة والونش، ولا يُسمح بالصيد بطريقة الألياخ بجميع أنواعها «الهيالي، بريسم، نايلون، المسدس البحري، المنشلة، البويه»، وأي وسيلة أخرى.

واستقبلت لجنة التحكيم عدداً من الأسماك التي تم اصطيادها في اليومين الثاني والثالث، وبلغ أكبر وزن تم تسجيله 19 كيلوجراماً، فيما قدمت بعض المتسابقات سمك الكنعد بوزن 12 و16 كيلوجراماً.

وأرجع المتسابقون سبب عودتهم مبكراً، من دون الانتظار إلى نهاية الوقت المحدد، إلى ارتباطات أخرى، تتطلب عودتهم من البحر. وأكد المتسابق عبدالله المزروعي، أن الظروف اضطرته إلى العودة في وقت مبكر، من دون انتظار الوقت النهائي، ويرى أن الأجواء حالياً مشجعة للصيد، ويتوقع أن ترتفع أوزان الأسماك التي يتم اصطيادها، وأن تشهد نهاية السباق أوزاناً أكبر وأحجاماً أفضل.

ويشترط في البطولة ألا يقل وزن سمكة الكنعد، عن 15 كيلوجراماً لفئة الرجال، و8 كيلوجرامات لفئة النساء، مع التقيد بشروط الأمن والسلامة، وفق النظم واللوائح المتبعة في الدولة، وتركيب جهاز الأمن والسلامة «إي باسبورت»، وتصوير الفيديو، وغيرها من التعليمات التي يمكن الاطلاع عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تراثنا»، التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، والمسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارات، والصيد متاح للمشاركين، في جميع مناطق الدولة التي يُصرح بالصيد فيها.

وتحرص لجنة التحكيم فور وصول المتسابق، على فحص الأسماك التي تم اصطيادها، والتأكد من التزام المتسابق باللوائح والقوانين المنظمة للمسابقة، وكتابة تقرير مفصل وكامل عنها، يحدد الوزن والحجم، وحالة السمكة، ومكان الصيد، وغيرها من التفاصيل الأخرى.

وتتكون بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد على 3 مراحل خُصص لها 60 جائزة، ضمن فئتي الرجال والنساء، وبقيمة إجمالية تبلغ مليونين و60 ألف درهم.

وانطلقت المرحلة الأولى «بطولة السلع» من 7 إلى 9 ديسمبر 2023، وخُصص لها 20 جائزة 460 ألف درهم، و20 جائزة للمرحلة الثانية «بطولة المغيرة» بقيمة 680 ألف درهم، و20 جائزة للمرحلة الثالثة «الختامية» بجوائز 920 ألف درهم.