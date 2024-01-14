«عربية السيدات» تكشف تفاصيل «السابعة» في مؤتمر صحفي

الشارقة (الاتحاد)

تعلن اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات عن آخر المستجدات المتعلقة بالنسخة السابعة من الدورة، التي تقام من 2 إلى 12 فبراير المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي في ساحة كرة السلة بمشروع الجادة العقاري غداً «الثلاثاء». ويشارك في المؤتمر الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وحنان المحمود، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، ونورة علي الشامسي، مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، بالإضافة إلى الشركاء الرسميين للدورة.

ويتناول المؤتمر عدة محاور، منها: الدول والأندية المشاركة في النسخة السابعة والمنشآت الرياضية الجديدة التي ستستضيف الفعاليات، والبرنامج الزمني للمباريات والتدريبات، والفعاليات والأنشطة الجانبية التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في الرياضة.

وتعد دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات الحدث الرياضي النسوي الأكبر في الوطن العربي، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وفي تقدير لحكايات اللاعبات ومسيرتهن نحو مواجهة التحديات وتحقيق النجاح، أعلنت الدورة عن شعارها الجديد لهذا العام: «لكل بطلة حكاية ترويها الملاعب».