عجمان يواجه الهلال وكلباء والرياض ودياً

رضا سليم (دبي)

حدد الجهاز الفني لفريق عجمان مواعيد المباريات الودية الثلاث، التي يخوضها الفريق خلال معسكره في الفجيرة، حيث يلعب مباراته الأولى أمام الهلال يونايتد بعد غدٍ الأربعاء، ويلتقي فريق اتحاد كلباء يوم 22 يناير، ويختتم مبارياته أمام الرياض السعودي يوم 25 يناير، قبل أن يعود مجدداً إلى عجمان لبدء المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد، والتي تستمر حتى عودة مباريات الدوري.

كان «البرتقالي» قد بدأ التدريبات بمعسكر الفجيرة منذ يومين، وركز الروماني دانيال إيسايلا مدرب الفريق على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين من خلال التدريب الصباحي، فيما كان التدريب المسائي بملعب اتحاد كلباء، والذي ركز فيه المدرب على الجوانب الفنية بالإضافة إلى محاضرة يومية عن أبرز نقاط الضعف وما يركز عليه المدرب في الفترة المقبلة.

وشهدت التدريبات عودة وليد أزارو مهاجم الفريق، والذي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة، والتي منعته من اللعب مع الفريق من الجولة الثامنة أمام خورفكان، ثم حتا والجزيرة والنصر والشارقة، أي أن أزارو غاب عن الفريق في 5 مباريات، ولم يلعب المهاجم المغربي سوى 6 مباريات فقط مع الفريق في الدوري، سجل خلالها 5 أهداف حتى الآن، ويتصدر ترتيب هدافي الفريق.

وكان أزارو قد بدأ مرحلة التجهيز في الفترة الماضية، فيما يخضع سبيل جاسم وأنس امطيطش للبرنامج التأهيلي قبل العودة للتدريبات، هو ما يعني أن عجمان سيعود للدوري من دون إصابات على عكس بداية الموسم.

ويغيب عن صفوف الفريق، البحريني علي مدن، لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا بالدوحة، كانت إدارة النادي قد تعاقدت مع المدافع الصربي ميلوش لاعب الجزيرة السابق ودودو لتدعيم صفوف الفريق في النصف الثاني من الدوري، وخرج من القائمة نادر الغندري وبريستيج مبونجو.