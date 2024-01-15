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الرياضة

نيبوشا يطمئن على «النسور» أمام الرمس

نيبوشا يطمئن على «النسور» أمام الرمس
15 يناير 2024 10:30

فيصل النقبي (خورفكان)
اطمأن نيبوشا مدرب خورفكان على لاعبيه، في المباراة الودية الأولى، التي خاضها أمام الرمس، وانتهت بفوز «النسور» برباعية نظيفة في أولى تجارب الفريق في المعسكر الداخلي، الذي يقيمه حالياً على ملاعب النادي استثماراً لفترة التوقف الحالية للدوري.
وسيخوض خورفكان التجربة الثانية أمام الرياض السعودي، وهي التجربة الأبرز للفريق، حيث سيلعبها بتركيز كبير، ويُجرب خلالها المهاجم الجديد البرازيلي سانتانا، والذي لم يشارك إلا في دقائق قليلة من لقاء الرمس الودي.
ومن المقرر أن تتواصل تدريبات خورفكان صباحاً ومساءً، حيث يستعد الفريق بالشكل الأمثل لاستئناف الدوري.

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