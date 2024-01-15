الفلبيني أليكسيز يتصدر الجولات الآسيوية للدارتس

رضا سليم (دبي)

أسفرت الجولات الآسيوية الثلاث للدارتس، التي نظمها اتحاد الإمارات للعبة على مدار يومين بفندق الحبتور بالاس بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، عن فوز الفلبيني تويول أليكسيز بالمركز الأول في الجولة الأولى، وحل مواطنه نيبريدا بولو وصيفاً، فيما جاء السنغافوري ليم بول ثالثاً، وحافظ أليكسيز على الصدارة في الجولة الثانية فيما جاء مواطناه هي ون جويل وأبيبي الين في المركزين الثاني والثالث.

وتغيرت القمة في الجولة الثالثة، بعدما نجح الفلبيني نبريدا باولو في الفوز بلقب الجولة يليه الهندي كومار نتين، ثم الفلبيني أبيابي ألين ثالثاً، في الوقت الذي قدم الإماراتي حسين نادر مستوى متميزاً وتفوق على لوريس لانج بطل آسيا.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة 30 ألف دولار جوائز البطولة للجولات الثلاث بمعدل 10 آلاف دولار لكل جولة، وطبقاً للنظام الآسيوي هناك 24 جولة على مستوى آسيا تبلغ جوائزها 240 ألف دولار.

وحضر منافسات البطولة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وخليفة المطيوعي رئيس الاتحاد ومايكل سميث بطل العالم في الدارتس والحكم العالم روس بري

وقال المطيوعي: الجولة الآسيوية التي تقام للمرة الأولى في الإمارات سجلت نجاحات كبيرة على مستوى التنظيم والأمور اللوجستية، والتي تؤكد قدرة أبناء الإمارات على تنظيم أكبر البطولات، وأيضاً الفنية بين اللاعبين الذين أظهروا احترافية عالية، وتنظيم البطولات القارية ما هو إلا خطوة على الطريق لاستضافة أحداث دولية كبرى، في مقدمتها كأس العالم للمحترفين.

وأكد الحكم الدولي روس بري أن الإمارات نظمت أفضل جولات آسيا، متمنياً أن تستضيف دبي بطولات عالمية في لعبة الدارتس، خاصة أن المنشآت والبنية التحتية عالية الجودة، بالإضافة إلى التنظيم الجيد والخبرات والكوادر الإماراتية المميزة.