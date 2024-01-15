«رونالدو النصر» يُذهل «خبير التغذية»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ وصوله إلى النصرالسعودي في إحداث أثر إيجابي على بطولة الدوري والمنافسة فيها، إذ أنه فتح الطريق أمام عشرات النجوم الذين يلعبون في أوروبا للانتقال إلى الأندية السعودية، وبفضل احترافيته والتزامه الشديد، استطاع أن ينقل لاعبي الفريق إلى «مستوى آخر» في التدريبات والنظام الغذائي للاعبين وبوجه خاص المحليين.

وحرص «صاروخ ماديرا» الحاصل على 5 كرات ذهبية، على إظهار هذه «الاحترافية» في كل مكان داخل النادي وليس داخل «المستطيل الأخضر» فقط، وأثبت للجميع إنه لم يأت إلى السعودية من أجل «استراحة محارب» يركن إلى الراحة بعد مشوار طويل وحافل بالبطولات والإنجازات والأرقام القياسية، وإنما جاء ليكمل مسيرته بشغف وحب واحترافية من أجل إضافة المزيد من الإنجازات إلى رصيده، رغم إنه يكمل في 5 فبرايرالمقبل 39 عاماً.

ويشهد جوزيه بليسا الطبيب المتخصص في التغذية بالنادي على هذا التغيير الذي أحدثه رونالدو في عادات اللاعبين الغذائية، وقال في حديث لصحيفة «ماركا»: عملت مع عدد كبيرمن الرياضيين على أعلى مستوى في مختلف اللعبات، وكثيرون منهم كانوا «نماذج تُحتذى» في العمل والانضباط والمداومة والاستمرارية، غير أنني أعترف بأن رونالدو فاق الجميع ووصل إلى مستوى آخر تماماً، لدرجة أني استفيد منه شخصياً.

وأضاف: رونالدو أصبح أشبه بـ «مدرسة» يتعلم منها كل من في النادي، وكان له تأثير كبير في تحسين مستوى اللياقة البدنية عند اللاعبين وتغيير عاداتهم الغذائية تماماً.

وقالت «ماركا» نقلاً عن بليسا قوله: إذا كان رونالدو استمر كل هذه السنوات في القمة، فذلك مرجعه إلى إنه اتبع نظاماً صارماً في التدريبات والتغذية طوال مشواره الكروي واستطاع أن ينقل خبراته هذه إلى جميع لاعبي النصر، وبوجه خاص المحليين، وهذا أمر يسعدني وأراحني كثيراً في التعامل مع بقية اللاعبين فيما يتعلق بنظام تغذيتهم.

واعترف بليسا بأن النادي تغير كثيراً خلال الموسمين الأخيرين، فلم يكن هناك «خبير تغذية» قبل وصول رونالدو، الذي نجح في تغييرعادات اللاعبين في التدريب والتغذية، فأصبحوا أكثر احترافية، كما أنه أسهم في تحديث بعض منشآت النادي وبوجه خاص «المطبخ» وبعض الأنماط الروتينية، وحظي بمساعدة كل من في النادي، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل، وإن كنا نتقدم ونتطور بخطوات عملاقة.