منتخب الجودو يُكمل تحضيرات «عالمية البرتغال»

أبوظبي (الاتحاد)

أكمل منتخبنا الأول للجودو استعداداته في معسكره الحالي الذي يقيمه في جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة «أوديفيلاس» «جراند سلام» التي تقام في البرتغال اعتباراً من 26 يناير إلى 28 يناير الجاري، بعد أن شهدت حتى الآن تسجيل مشاركة أكثر من 650 لاعباً ولاعبة من 90 دولة، من بينها 5 دول عربية، وهي الإمارات، المغرب، وتونس، والجزائر، ولبنان.

ويشارك منتخبنا بعدد 3 لاعبين، في مقدمتهم اللاعبة باتسو ألتان، التي تشارك في منافسات وزن تحت 57 كجم واللاعب جريجوري أرام الذي يشارك في منافسات وزن تحت 90 كجم، وكريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، وتجرى قرعة البطولة يوم 25 يناير الجاري.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، عقب مكالمة هاتفية من ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، رئيس البعثة أن المنتخب جاهز للمشاركة الإيجابية وفقاً لخطة الإعداد للموسم الجديد، الذي يبدأ بأول حدث لجولة الجودو العالمية في البرتغال، وهو أول سباق للجائزة الكبرى لهذا العام 2024، والتي تعقبها في الثاني من فبراير المقبل النسخة الخمسين من بطولة باريس جراند سلام الأسطورية للجودو في نسختها الـ 50، حيث يتوقع نسخة استثنائية، قبل الانتقال لعاصمة دولتنا الحبيبة أبوظبي التي تحتضن بطولة العالم للجودو، والتي ستقام في شهر مايو المقبل، قبل انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 في شهري يوليو وأغسطس، والتي تليها الألعاب البارالمبية.