«الفرسان» يطارد النقطة السابعة في سوبر غرب آسيا للسلة



علي معالي (دبي)

يبحث فريق شباب الأهلي لكرة السلة عن النقطة 7 عندما يستضيف في الثامنة مساء الغد على صالته بدبي فريق الشمال القطري في الجولة الرابعة من سوبر غرب آسيا «وصل» لمنطقة الخليج، ويحتل «الفرسان» المركز الثاني في المجموعة الثانية التي يتصدرها المنامة البحريني.

وكان شباب الأهلي قد حقق الفوز على الشمال في قطر بالجولة الأولى بنتيجة 96- 63 على صالة نادي الغرافة، ويخطط الفرسان إلى تكرار الانتصار في لقاء الإياب، حتى يتمكن الفريق من مواصلة الزحف مجدداً نحو قمة المجموعة التي يبدو أنها ستكون ملتهبة خلال الجولات المقبلة، خاصة عندما يحل الفريق ضيفاً على المنامة في البحرين 13 فبراير المقبل في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة.

من جانب آخر، يبدأ منتخبنا الوطني مشواره في بطولة دبي الدولية الجمعة بلقاء فريق سترونج جروب الفلبيني بالمجموعة الثانية في أولى لقاءات «الأبيض» بالنسخة رقم 33 من البطولة العريقة، ويلتقي فريق النصر الممثل الثاني للسلة الإماراتية في هذه النسخة مع الحكمة اللبناني بالمجموعة الأولى.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع النصر في المجموعة الأولى التي ضمت فرق الحكمة والرياضي من لبنان، منتخب تونس، وفريق سلا المغربي، وأهلي بني غازي الليبي، وضمت المجموعة الثانية منتخبنا الوطني مع أندية سترونج جروب الفلبيني، بيروت وهومنتمن (لبنان)، الوحدة السوري، طرابلس الليبي، ويسدل الستار على البطولة يوم 28 من الشهر الجاري على صالة نادي النصر بدبي.

على طرف آخر، تعقد اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعاً يوم غد، برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اللجنة العليا المنظمة، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، للوقوف على مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالنسخة 33، والإعلان النهائي عن تشكيل كافة اللجان، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي يوم غد في مقر إقامة الوفود في فندق أوكسيدنتال الجداف دبي ظهراً، للإعلان النهائي عن كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وكان منتخبنا الوطني قد أنهى معسكره التدريبي الذي أقيم على مدار 3 أيام على صالة نادي البطائح، على أن يحصل اليوم على راحة، لينتقل بعدها إلى مقر الإقامة بفندق البطولة.

وضمت قائمة الفريق في المعسكر الأخير 16 لاعباً وهم: راشد أيمن، عبدالله محمد عبدالله، عبدالعزيز خليفة من نادي الوصل، وحسن عبدالله، فيصل محمد مامادو ندياي، حمد عاشور (النصر)، وراشد سالم النعيمي، راشد ناصر، جاسم محمد، ماجد الزرعوني (البطائح)، وعمر خالد، محمود وسيم، محمد الجسمي، هزاع عمر الشبيبي (الشارقة)، إضافة إلى ديماركو كريستيان، على أن يلحق بهم عناصر شباب الأهلي بعد الانتهاء من مباراة الشمال القطري في سوبر غرب آسيا.