7 تغييرات في قائمة «الأبيض الأولمبي» استعداداً لـ «وديات يناير»



معتصم عبدالله (دبي)

شهدت قائمة «الأبيض الأولمبي» خلال معسكره الإعدادي الحالي الذي انطلق بدبي مساء الأحد، ويستمر حتى 27 يناير الجاري، تغييرات محدودة ضمت 7 لاعبين مقارنة بالقائمة السابقة في نوفمبر الماضي خلال معسكر عجمان، الذي امتد لأسبوعين خاض خلاله منتخبنا مباراتين وديتين فاز في الأولى أمام طاجيكستان 3-1، وتغلب في الثانية على منتخب الكويت 3-0، على ملعب نادي الحمرية بالشارقة.

وشملت أبرز التغييرات في القائمة التي أعلن عنها الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب المنتخب، عودة الحارس راكان المنهالي لاعب نادي الجزيرة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال المشاركة مع «الأبيض الأولمبي» في التصفيات المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس آسيا تحت 23 والتي تصدر فيها منتخبنا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، بتعادله 0-0 أمام الصين، والفوز على الهند 3-0.

وضم الجهاز الفني لـ «الأبيض الأولمبي» ثلاثة لاعبين جدد في القائمة المستحدثة وهم حازم محمد لاعب فريق نادي العين والذي سبقت له المشاركة مع المنتخب الأول، وسعيد سالم ناصر «19 عاماً» حارس مرمى فريق نادي الفجيرة تحت 21، ومحمد إبراهيم البلوشي «21 عاماً» مهاجم فريق نادي اتحاد كلباء تحت 21 عاماً.

وعاد للقائمة الحالية لـ «الأبيض الأولمبي» لاعبون شاركوا خلال التجمع الماضي مع المنتخب الأول، وهم عيسى خلفان «العين»، وعمر هيكل «الوصل»، بجانب عودة محمد الوافي لاعب الجزيرة المنضم سابقاً للأولمبي، فيما يغيب عن التجمع بداعي التواجد ضمن قائمة المنتخب الأول المشارك في كأس آسيا 2023 الثلاثي حارب عبدالله سهيل، زايد سلطان، وسلطان عادل.

في المقابل، تخطى الاختيار مجموعة من الأسماء من بينهم منصور المنهالي «الوحدة»، وحمدان حميد «شباب الأهلي»، وضمت قائمة الأولمبي الحالية 23 لاعباً وهم: حمد المقبالي «الفجيرة»، راكان وليد، محمد الوافي، مبارك بن زامة، أحمد فوزي، أحمد محمود «الجزيرة»، منصور الشامسي «العين»، عبد الله البلوشي، مايد الطنيجي، علي عبد العزيز «النصر»، خميس المنصوري «بني ياس»، سلطان البدواوي، محمد المازمي «حتا»، وليد المحرزي، ياسر حسن، محمد إبراهيم «اتحاد كلباء»، عبد الله أحمد، عبد الله الرئيسي «عجمان»، فهد بدر «الإمارات»، سعيد سالم «الفجيرة»، عمر هيكل «الوصل»، حازم محمد، عيسى خلفان «العين».

ويخوض «الأبيض الأولمبي» خلال تجمعه الحالي ثلاث تجارب ودية دولية أمام ضيوفه منتخب السعودية السبت المقبل 20 يناير، والعراق 23 من نفس الشهر، على أن يختتم تجاربه بودية ثالثة أمام منتخب مصر يوم 27 يناير، على ملاعب اتحاد الكرة بالخوانيج.

ويمثل المعسكر الإعدادي الحالي المحطة قبل الأخيرة ضمن تحضيرات «الأبيض الأولمبي» لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقررة خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 3 مايو 2024 بمشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة القارية والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا «الأبيض الأولمبي في المجموعة الثانية» الحديدية، إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، والصين، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.