البطائح يجرب نفسه أمام الطائي واتحاد جدة



علي معالي (دبي)



يخوض البطائح مباراتين وديتين، «الأولى» أمام الطائي السعودي الجمعة المقبل والثانية أمام الاتحاد السعودي 24 من نفس الشهر، وتبحث إدارة الكرة عن مباريات ودية أخرى يمكن الاستفادة منها في فترة التوقف الحالية، خاصة وأن المدرب الكرواتي الجديد جوران توميتش يبحث عن كيفية تطبيق الأفكار والخطط المستقبلية، أملاً في استمرار الأداء المتطور للفريق والدخول أكثر في منطقة التنافس على مقدمة دوري أدنوك للمحترفين.

ويلعب «الراقي» أمام الطائي الذي يحتل المركز الـ 16، في الدوري السعودي على ملعبه في الشارقة، في حين ستكون مباراة اتحاد جدة الذي يحتل المركز السابع بالدوري السعودي على ملعب نادي الوصل، وبطبيعة الحال ستكون التجربة الودية أمام الكرة السعودية في منتهى القوة للبطائح الباحث عن طفرة جديدة في المستوى والترتيب مع المدرب الجديد.

وحرص توميتش على متابعه لاعبه المشارك في كأس أمم أفريقيا وهو المدافع إديلسون بورخيس، حيث هنأه على فوز منتخب بلاده «الرأس الأخضر» في المباراة الأولى من نهائيات كأس الأمم المقامة حالياً في كوت ديفوار، بعد التفوق على منتخب غانا 2- 1 في مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية ليتصدروا قمة المجموعة بـ 3 نقاط متقدمين على مصر (نقطة) وموزمبيق (نقطة) وغانا بدون رصيد، وكان بورخيس متواجداً ضمن قائمة بدلاء الفريق الإفريقي في اللقاء.

ويخضع «الراقي» حالياً لفترات مختلفة من التدريبات مع المدرب الجديد، الذي يحاول الوقوف على حالة اللاعبين، ونظراً لمعرفة الكرواتي بملاعبنا كونه درب نادي النصر من قبل، فإن مرحلة التعارف والوقوف على حالة اللاعبين أصبحت كاملة لديه في الوقت الراهن، ويبقى خوض مباريات ودية لتكون الصورة أوضح تماماً.