جوران يحارب «مشاكل الدفاع والهجوم» في الوحدة

مصطفى الديب (أبوظبي)

يواصل فريق الوحدة تدريباته اليومية تحت قيادة المدرب الصربي الجديد جوران، وذلك استعداداً لخوض البطولة الودية الدولية، التي ينظمها النادي في الفترة من 20 وحتى 24 من يناير الجاري، ويشارك فيها أندية الزمالك المصري والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، بالإضافة إلى الوحدة.

وتسلم جوران المهمة عقب الإعلان الرسمي عن توليه مسؤولية تدريب الفريق بعد العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بنهاية مباريات الدوري أمام خورفكان لمدة عشرة أيام.

وحاول المدرب الصربي تجربة عدد من اللاعبين في عدة مراكز جديدة للاعتماد عليهم مستقبلاً، ويفتقد «العنابي» في هذه الدورة كلاً من عمر خربين للانضمام لمنتخب سوريا المشارك في كأس آسيا، وطحنون الزعابي وعبد الله حمدان المشاركان مع منتخب الإمارات في البطولة.

ويسعى جوران في مهمته الجديدة مع «العنابي» لعلاج عدة مشاكل، أبرزها مشاكل الدفاع، حيث سكن مرمى الفريق خلال 12 مباراة الدوري 16 هدفاً بمعدل 1.4 هدف في المباراة الواحدة، وهو رقم لا يتناسب مع دفاع فريق يسعى للمنافسة على الألقاب.

كما أن المدرب يحاول علاج مشكلة إهدار الفرص أمام مرمى المنافسين، لاسيما وأن الوحدة سجل 20 هدفاً فقط في 12 مباراة بمعدل 1.7 هدف في المباراة الواحدة، سجل ما يقرب من نصفهم عمر خربين، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة بشكل عام برصيد 9 أهداف بعد لابا كودجو لاعب العين الذي يمتلك 11 هدفاً في رصيده.