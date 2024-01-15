«مرعب» يقتنص «رمز» كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

مصطفى الديب (أبوظبي)

اقتنص «مرعب» لسعيد راشد بن سرود المنصوري لقب شوط الرمز «جير بيور - فرخ» في ختام منافسات فئة العامة ملاك، وافتتاح منافسات اليوم الرابع من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي انطلقت يوم 12 من يناير الجاري وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين للصيد بالصقور، واحتل «62» لمبارك أحمد سعيد النيادي المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب «مارب» لناصر بطحان سلطان المنصوري.

وفي منافسات شوط التلواح الأول للجير بيور - فرخ فئة العامة ملاك حلق سردال لخلفان نادر القبيسي بلقب هذا الشوط، وحل وصيفاً «بشاش» لناصر بطحان المنصوري، واحتل المركز الثالث «دغفل» لعلي شخبوط علي سعيد الكعبي.

وأسفرت منافسات شوط التلواح الثاني للجير بيور - فرخ عن فوز «المجيل» لعلي شخبوط علي سعيد الكعبي بالمركز الأول، فيما كانت الوصافة من نصيب «بي 3» لأحمد راشد محمد الخيلي، واحتل المركز الثالث في ترتيب هذا الشوط «العود» لأحمد صغير كنون الكتبي.

واختتمت منافسات رابع أيام كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي تقام بميدان الفلاح بشوطي التلواح للجير بيور - جرناس فئة العامة ملاك، وأسفرت منافسات الشوط الأول عن تتويج «سمح» لأحمد سعيد أحمد الرميثي بالمركز الأول، فيما حل ثانياً «الشميمي» لأحمد راشد محمد الخيلي، فيما كان المركز الثالث من نصيب «شجاع» لنهيان عبد الله حمد المري، وفي الشوط الثاني كانت القمة من نصيب «المشهر» لمحمد حمد محمد قطامي العامري الذي حصل على المركز الأول، فيما حل وصيفاً «ربدان» لفهد محمد سالم المنصوري، وجاء في المركز الثالث «الهرش» لسلطان سيف بطي المزروعي، ليسدل الستار على أشواط فئة العامة ملاك التي امتدت لأربعة أيام وعددها 20 شوطاً.

وتتواصل غداً الثلاثاء منافسات البطولة بانطلاق أشواط فئة العامة مفتوح التي تتضمن 20 شوطاً وتمتد لأربعة أيام بواقع خمسة أشواط في اليوم الواحد، وتنطلق هذه الفئة اليوم بإقامة شوط الرمز للجير تبع - فرخ، وشوطي التلواح للفئة نفسها، ثم يقام شوط التلواح للجير تبع - جرناس.