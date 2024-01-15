23 لاعباً في بطولة الريشة الطائرة البارالمبية



دبي (الاتحاد)

نظمت اللجنة البارالمبية الوطنية، بطولة الدولة للريشة الطائرة لثلاث فئات وهي الكراسي المتحركة والوقوف وذوي الإعاقة السمعيّة، بصالة نادي دبيّ لأصحاب الهمم، بمشاركة 23 لاعباً من 4 أندية هي دبيّ لأصحاب الهمم، مستضيف البطولة، ونادي عجمان للمعاقين ومؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى فريق مدينة الشارقة للخدمات الإنسانيّة.

وأسفرت نتيجة فئة الكراسي المتحرّكة عن حصول لاعبة نادي دبي الفيا جيمس على المركز الأول فيما جاءت في وصافة الفئة زميلتها في النادي سهام مسعود، وفي المركز الثالث نورالدين إيهاب، لاعبة نادي عجمان، وفي فئة الوقوف فاز باتريك جايكواد، لاعب نادي دبي على المركز الأول، تلاه في المركز الثاني وائل سيد لاعب نادي عجمان، وحصل زميله في النادي شاهد محمد على المركز الثّالث.

وفرض نادي عجمان سيطرته على فئة ذوي الإعاقة السمعيّة بحصول لاعبيه على المراكز الثلاثة الأولى للبطولة عن طريق كل من اللاعبة جواهر ابراهيم في المركز الأول، وشيخة سالم غلام في المركز الثاني، وبشرى صالح في المركز الثالث.