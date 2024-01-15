نادي موظفي حكومة الشارقة يوزع حقائبه الإدارية

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة اجتماعه الأول بعد تشكيله برئاسة أحمد حمد السويدي، وقام بتوزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء بالنحو التالي: عمر العجلة نائباً للرئيس وتكليف سعيد سلطان بن خادم بالعلاقات الحكومية، وسعيد محمد بن هده السويدي بالاستراتيجية والأداء، ومحمد سالم القصير بالفعاليات الرياضية والمجتمعية، ومريم سيف الزري الشامسي بالفعاليات والرياضات النسائية، ومريم علي شهيل بالتسويق والاتصال الرقمي.

وبحث المجلس خطط وبرامج عمله التي تستهدف إثراء الجانب المجتمعي والرياضي والثقافي لموظفي حكومة الإمارة، وتم استعراض بعض الأفكار والمبادرات على صعيد الرياضة لتطوير مسابقاتها السنوية ودعم الحياة الصحية للأعضاء، وتوفير خدمات وعروض مميزة للأعضاء، بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وسيتم تقديم استبيان للموظفين بهدف وضع خطة عمل مستقبلية لتنظيم الأنشطة الرياضية وتحفيز الموظفين للمشاركة فيها، وذلك لتعزيز الصحة لدى الموظفين وتعزيز روح الفريق والتفاعل الاجتماعي بينهم.

وأكد أحمد حمد السويدي حرص مجلس الإدارة على تحقيق طفرة ونقلة نوعية خلال الفترة المقبلة وخدمة موظفي حكومة الإمارة، بما يحقق خطط النادي اجتماعياً ورياضياً وثقافياً، مشيراً إلى أن الموظفين سيكونون أساس كل الخطط والبرامج التي سينفذها النادي على كل المستويات لتحقيق مزيد من الأنشطة والخدمات والامتيازات للأعضاء، حيث ستكون آراؤهم واقتراحاتهم ذات أهمية كبيرة في تحديد الأنشطة الرياضية المستقبلية.