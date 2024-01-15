4 فرق في كأس دبي الفضي للبولو

رضا سليم (دبي)

كشف اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، عن تنظيم النسخة الرابعة عشرة من كأس دبي الفضي، إحدى بطولات السلسلة، والتي تنطلق السبت المقبل وتستمر إلى 4 فبراير المقبل بمشاركة 4 فرق، هي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والحبتور بقيادة محمد الحبتور، وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، وستقام المباريات بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة المنظمة للسلسلة بفندق الحبتور بالاس، بحضور محمد الحريز، الأمين العام لاتحاد البولو، وسانتياجو توريجيتار، مدير لجنة البطولات في الاتحاد، وندى روزيري، رئيس شركة انسجينا الراعي الرئيسي للبطولة، وتومي اريارتي، مدير نشاط البولو بنادي ومنتجع الحبتور، وممثلي الفرق المشاركة بالبطولة.

وأجريت قرعة البطولة وأسفرت عن مواجهة تجمع بين الحبتور وبنجاش، فيما يلتقي الإمارات مع ذئاب دبي، وطبقاً لنظام البطولة، يلتقي الفائز في المباراة الأولى مع الخاسر من الثانية، والفائز في الثانية مع الخاسر من الأولى، وبحسب ترتيب الفريق بنظام المجموعة الواحدة، يلتقي الثاني مع الثالث، والفائز يصعد للمباراة النهائية مع متصدر المجموعة الذي سيتأهل مباشرة للنهائي، فيما يلعب الخاسر من المباراة مع رابع الترتيب في المجموعة على المركزين الثالث والرابع.

وأكد محمد الحريز، الأمين العام لاتحاد البولو، أن كأس دبي الفضية اكتسبت أهميتها من جراء قوة الفرق المشاركة فيها عاماً بعد عام، وكل فريق من الفرق الأربعة المشاركة في هذه النسخة يملك الروح والدافع لتحقيق هذا اللقب، كما تعد تحضيراً قوياً للكأس الذهبية ورغم أن البطولة بها 4 فرق فقط، إلا أنها بأعلى معدلات الهانديكاب، حيث يصل إلى 20 «جول»، وهو ما يجعلها في مستوى البطولات العالمية، وكل فريق من الفرق الأربعة يضم لاعبين محترفين على أعلى مستوى، وهو ما يصعب التكهن بمن يفوز في أية مباراة أو من يفوز باللقب.

وأضاف أن وجود هذا العدد من اللاعبين المحترفين من شأنه أن يكون له مردود على مستوى الخبرات بالنسبة للاعبين المواطنين وأيضاً بالنسبة للأجيال المقبلة التي ترغب في الاتجاه إلى اللعبة، وهو ما يعمل عليه الاتحاد، حيث يضع ضمن الأولويات نشر اللعبة في كل أرجاء الدولة.