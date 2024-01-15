«دراجات الإمارات» على منصة التتويج في سباق داون أندر كلاسيك

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح المحترف الجديد لفريق الإمارات للدراجات إيزاك ديل تورو عام 2024 بالحصول على المركز الثالث في سباق داون أندر كلاسيك في أديلايد، أستراليا، وكان المركز الأول لصالح جوناثان نارفايز «فريق إينيوس جريناديرس» بعد انطلاقه في مجموعة صغيرة، ولكن قوية قد تشكلت في أوائل السباق واستمرت بالاندفاع نحو خط النهاية.

ويعتبر السباق بروفة لتحدي «تور داون أندر» الذي سينطلق الثلاثاء المقبل.

وقال إيزاك ديل تورو:«أشعر أنني بحالة جيدة للغاية بعد هذا السباق. كانت أول مرة أتسابق مع الفريق وأحاول الاستمتاع وكسب الخبرات بأكبر قدر مستطاع، ومشاركتي بالسباق حلم بحد ذاته، فالحصول على نتيجة جيدة في اليوم الأول قد تفوق التوقعات. وننتظر الآن بفارغ الصبر لخوض السباق».