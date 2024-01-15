الثلاثاء 16 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دراجات الإمارات» على منصة التتويج في سباق داون أندر كلاسيك

«دراجات الإمارات» على منصة التتويج في سباق داون أندر كلاسيك
15 يناير 2024 18:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خطة للتوسع في شبكة مسارات الدراجات الهوائية بأبوظبي
شباب الأهلي بطل «نخبة السلم للدراجات»

افتتح المحترف الجديد لفريق الإمارات للدراجات إيزاك ديل تورو عام 2024 بالحصول على المركز الثالث في سباق داون أندر كلاسيك في أديلايد، أستراليا، وكان المركز الأول لصالح جوناثان نارفايز «فريق إينيوس جريناديرس» بعد انطلاقه في مجموعة صغيرة، ولكن قوية قد تشكلت في أوائل السباق واستمرت بالاندفاع نحو خط النهاية. 
ويعتبر السباق بروفة لتحدي «تور داون أندر» الذي سينطلق الثلاثاء المقبل.
وقال إيزاك ديل تورو:«أشعر أنني بحالة جيدة للغاية بعد هذا السباق. كانت أول مرة أتسابق مع الفريق وأحاول الاستمتاع وكسب الخبرات بأكبر قدر مستطاع، ومشاركتي بالسباق حلم بحد ذاته، فالحصول على نتيجة جيدة في اليوم الأول قد تفوق التوقعات. وننتظر الآن بفارغ الصبر لخوض السباق». 

الدراجات الهوائية
فريق الإمارات للدراجات
فريق الإمارات
سباقات الدراجات
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
فلسطينيون يلتمسون الدفء أثناء إعداد ما تيسر من طعام بإشعال الحطب في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البرد القارس يفاقم مأساة النازحين الفلسطينيين
اليوم 00:58
دعوات لضرورة انتقال مهمة التحالف الدولي إلى مستويات التعاون الثنائي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة مع «التحالف»
اليوم 00:58
أجهزة الأمن الأوروبية متيقظة لمحاولات التنظيم ضرب المصالح الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قلق غربي من تزايد وتيرة هجمات «داعش»
اليوم 00:58
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©