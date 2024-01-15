«الوسمية» تظفر بناموس الحول في مهرجان ولي عهد دبي للهجن



دبي (الاتحاد)



استضاف ميدان المرموم منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، وتنافست 829 مطية على مدار 28 شوطاً صباح ومساء امس وشهدت الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات، وذهب ناموس أول أشواط الفترة المسائية الذي خصص للحول المحليات إلى شعار سعيد سهيل بن دليوي الكتبي الذي قدم «الوسمية» على القمة بزمن قدره 12:33:1 دقيقة، وحققت «ثقافه» لسعيد منانه غديّر اجتبي صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت بلغ 12:32:8 دقيقة، ونجح «شاهين» لمحمد طبازه الدوده علي العامري في حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات بزمن 12:44:9 دقيقة، وتألق «وحيشان» بشعار حمد محمد فهيد العجمي في الشوط الرابع للزمول المهجنات وحسم اللقب بتوقيت بلغ 12:43:0 دقيقة.

وفي الفترة الصباحية، كسبت «سمحه» بشعار سهيل سالم سهيل الخيلي صدارة التحدي الرئيسي للحول المحليات للإنتاج، وذلك بزمن قدره 12:37:11 دقيقة، وظفرت «غزل» لياسر محمد حليس العفاري بالناموس في التحدي الرئيسي للحول المهجنات للإنتاج، وسجلت توقيتاً بلغ 12:35:3 دقيقة، وكسب «رصّاد» لمحمد سالد دربش العامري صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج بزمن بلغ 12:41:6 دقيقة، وكان التحدي الرئيسي للزمول المهجنات من نصيب شعار حمد سالم سليم الكتبي الذي قدم «رعد» بطلاً للزمول المهجنات للإنتاج بتوقيت قدره 12:53:01 دقيقة.

وتختتم بميدان المرموم، يوم غد، رحلة هجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بإقامة تحديات الحول والزمول على مدار سبعة وعشرين شوطاً، منها أربعة عشر شوطاً في الفترة الصباحية، وثلاثة عشر شوطاً في الفترة المسائية، وستكون مسافة السباق ثمانية كيلومترات.