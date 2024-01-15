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فوز منطقي للعراق على إندونيسيا بثلاثية في كأس آسيا

فوز منطقي للعراق على إندونيسيا بثلاثية في كأس آسيا
15 يناير 2024 20:48


الدوحة (أ ف ب)
استهل العراق بطل آسيا لكرة القدم عام 2007 النسخة الحالية من البطولة القارية المقامة في قطر، بالفوز على إندونيسيا المتواضعة 3-1، على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وسجّل مهند علي (17)، أسامة الرشيد (45+7) وأيمن حسين (75) أهداف العراق، ومارسيلينو فردينان (37) هدف إندونيسيا.
ودخل المنتخب العراقي المباراة وهدفه إحراز النقاط الثلاث أمام أضعف منتخبات المجموعة التي تضم اليابان الفائزة على فيتنام 4-2 الأحد.
وجدّد العراق بالتالي تفوقه على إندونيسيا في غضون ثلاثة أشهر، بعد أن حقق فوزاً ساحقاً عليها 5-1 في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 نوفمبر الماضي، ويلعب العراق في الجولة الثانية مع اليابان الجمعة المقبل. 

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