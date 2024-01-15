فوز منطقي للعراق على إندونيسيا بثلاثية في كأس آسيا



الدوحة (أ ف ب)

استهل العراق بطل آسيا لكرة القدم عام 2007 النسخة الحالية من البطولة القارية المقامة في قطر، بالفوز على إندونيسيا المتواضعة 3-1، على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وسجّل مهند علي (17)، أسامة الرشيد (45+7) وأيمن حسين (75) أهداف العراق، ومارسيلينو فردينان (37) هدف إندونيسيا.

ودخل المنتخب العراقي المباراة وهدفه إحراز النقاط الثلاث أمام أضعف منتخبات المجموعة التي تضم اليابان الفائزة على فيتنام 4-2 الأحد.

وجدّد العراق بالتالي تفوقه على إندونيسيا في غضون ثلاثة أشهر، بعد أن حقق فوزاً ساحقاً عليها 5-1 في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 نوفمبر الماضي، ويلعب العراق في الجولة الثانية مع اليابان الجمعة المقبل.