«روح الشباب» وقود «الانتصار الثاني» لـ«الأبيض» في افتتاح كأس آسيا

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل «الأبيض»، والذي غلبت على عناصر تشكيلته الأساسية «روح الشباب»، بفوز مهم في انطلاق مشواره القاري في نهائيات كأس آسيا 2023، بالتفوق على منافسه منتخب هونج كونج 3-1، مساء الأحد على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن «الجولة الأولى» من منافسات «المجموعة الثالثة» في كأس آسيا 2023، والتي تضم أيضاً إيران وفلسطين.

ويدين «الأبيض» في انتصاره لأهداف الثلاثي سلطان عادل في الدقيقة 34 من «ركلة جزاء»، زايد سلطان 52، و«البديل» يحيى الغساني 95 من «ركلة جزاء»، وهو الفوز الثاني فقط في 11 مباراة في «ضربة البداية» لمنتخب الإمارات في مشاركاته في نهائيات كأس آسيا، بعد الأول أمام قطر 4-1 في نسخة أستراليا 2015، بفضل الثنائي أحمد خليل وعلي مبخوت.

وإجمالاً، حقق «الأبيض» الفوز في مباراتين في «جولة الافتتاح»، مقابل التعادل في 5، والخسارة في أربع مباريات أمام إيران 0-3 في نسخة سنغافورة 1984، وكوريا الجنوبية 0-1 في 1988، والكويت 1-3 في 2004، وفيتنام 0-2 في 2007.

وانضم الثلاثي الشاب سلطان عادل «19 عاماً»، زايد سلطان «22»، يحيى الغساني «25»، لقائمة هدافي «الأبيض» في مباريات الافتتاح في كأس آسيا، والتي ضمت 5 لاعبين في 5 نهائيات نسخ 1980 و1996 و2004 و2015 و2019.

وتفصيلاً، ضمت قائمة المسجلين لـ«الأبيض» في مباريات الجولة الأولى لكأس آسيا، أحمد تشومبي صاحب أول هدف لمنتخب الإمارات أمام الكويت 1-1 في انطلاق المشاركة الأولى في نسخة الكويت 1980، وخميس سعد في نسخة الإمارات 1996 أمام كوريا الجنوبية 1-1، ومحمد راشد سرور أمام الكويت 1-3 في نسخة الصين 2004، والثنائي أحمد خليل وعلي مبخوت أمام قطر 4- 1 في أستراليا 2015، وصولاً إلى هدف أحمد خليل أمام البحرين 1-1 في النسخة الماضية بالإمارات 2019.

وشهدت المواجهة الافتتاحية احتفال الثلاثي سلطان عادل وزايد سلطان والغساني بباكورة أهدافهم في أول مباراة رسمية في نهائيات كأس آسيا، في الوقت الذي جاءت فيه احتفالية زايد سلطان صاحب الهدف الثاني مختلفة؛ كونه الهدف الدولي الأول في مشواره مع «الأبيض»، فيما سجل سلطان عادل ثاني أهدافه الدولية بعد الأول أمام لبنان 2-1 في مباراة ودية في أكتوبر من العام الماضي، فيما يعد هدف الغساني الرابع في مشواره الدولي مع المنتخب الأول «هدفان في مباريات ودية، وهدف في تصفيات كأس العالم».