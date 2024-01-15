غنتوت يكشف تفاصيل «دولية الإمارات للبولو»

غنتوت (الاتحاد)

يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو يوم غدٍ الأربعاء، مؤتمراً صحفياً في مقره، للإعلان عن تفاصيل بطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها الـ 23، التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وتقام خلال الفترة من 20 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل، بمشاركة 6 أندية بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو.

وأكد خالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة السنوية، أن اللجنة قطعت شوطاً طويلاً في الإعداد لانطلاقة البطولة الدولية في ثوبها الجديد، وذلك بناءً على توجيهات ومتابعة سمو رئيس النادي بهدف إخراجها بالشكل المناسب، وقيمتها الفنية والمجتمعية، تزامناً مع إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، وأن النادي أعد برنامجاً حافلاً للحفل الختامي للبطولة.