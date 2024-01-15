الألمانية صوفي تحلق بكأس «الشراع الدولية لقفز الحواجز»

العين (الاتحاد)

توّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفارسة الألمانية صوفي هينرز، بكأس جائزة الشراع لونجين الكبرى، في ختام النسخة السابعة لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، والتي استضاف فعالياتها نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتزامنت معها بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وبطولة دولية لخيول القفز الصغيرة من فئة النجمة الواحدة.

شهد منافسات الختام ومراسم تتويج الفائزين أيضاً، محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الخيول العربية، رئيس للبطولة، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين راعي جائزة الشراع لونجين الكبرى.

تضمنت منافسة جائزة الشراع لونجين الكبرى، الجولة التأهيلية الثالثة وقبل الأخيرة والتي تنظمها أندية الفروسية بالإمارات لتأهيل فرسان دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية إلى نهائي كأس العالم لقفز الحواجز، شهر أبريل المقبل، وتستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بالشرق الأوسط.

وجاءت منافسة ختام البطولة بمواصفات الجولتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، وتنافس في جولتها الأولى 40 فارساً وفارسة، وصعد منهم إلى الجولة الثانية 10 فرسان، وأفضل الفرسان نتيجة يشارك أخيراً، الفارسة الألمانية المتصدرة، صوفي هينرز المشارك رقم (8) مع الجواد «سينغكلير» (9 سنوات)، أنهت الجولتين دون خطأ، وأنجزت الجولة الثانية في زمن سريع بلغ 44.03 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس الفرنسي إدوارد ليفي المشارك رقم (9) بصحبة الجواد «أجينس دي سيجنور» (10 سنوات)، والجولة الثانية أكملها نظيفة دون خطأ أيضاً في زمن بلغ 45.58 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث، وأعلى نقاط الجولة التأهيلية لكأس العالم لقفز الحواجز الفارس السعودي عبد الله الشربتلي المشارك رقم (7) مع الجواد «ألامو» (16 سنة)، في الجولة الثانية التي قَدِم إليها برصيد خال من نقاط الجزاء، وأنهى الجولة الثانية بسرعة خاطفة في زمن بلغ 39.20 ثانية فقط، ولكن برصيد 4 نقاط جزاء ارتكبها عند الحاجز قبل الأخير، وأفضل مراكز فرسان الإمارات كان المركز الثالث على مستوى فرسان دول المجموعة الإقليمية السابعة، والثالث عشر في منافسة الجائزة الكبرى وأحرزه فارسنا الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي مع الفرس «داليدا فان دو» (15 سنة)، من خيول القفز بإسطبلات الشراع.

في منافسة بطولة «أم الإمارات»، حاز الصدارة الفارس الألماني ديفيد ويل، على صهوة الجواد «زيندريم» بالجائزة الكبرى المصغّرة (جولة اللؤلؤة) من فئة الأربع نجوم، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس على جائزتها 64 فارساً وفارسة، ونجح منهم 10 فرسان في الانتقال إلى جولة التمايز التي أتمها 3 فرسان دون خطأ ونالوا شرف التتويج بالمراكز الأولى، والفارس الألماني المتصدر ويل أنهى التمايز في زمن بلغ 36.20 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد مع الفرس «آربيجي دو رو»، وأنهى التمايز في زمن بلغ 36.89 ثانية، وكسب جائزة المركز الثالث الفارس السوري ليث علي مع الفرس «كاميليا»، وأنهى معها التمايز في زمن بلغ 37.22 ثانية.

وتصدر الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد، منافسة الجائزة الكبرى لبطولة الشراع الدولية من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز «الجولة الذهبية»، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس في جولتها الرئيسة 45 فارساً وفارسة، وعبر الجولة الرئيسة نظيفة دون خطأ 6 فرسان، تجدد بينهم التنافس في جولة التمايز، ونجح منهم 4 فرسان في إكمال التمايز دون خطأ، وقال الزمن كلمته ليتوّج بالصدارة الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد المشارك الأخير رقم (6) والفرس «فيجوراس دو لوم» بزمن التمايز 36.81 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس الأيرلندي مايكل بندر المشارك رقم (1) والفرس «إتش إتش إس أنجليس» وبزمن التمايز 37.01 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارسة الألمانية صوفي هينرز المشارك رقم (2) في التمايز مع الفرس «سبيشال لايف»، وأنهت التمايز في زمن بلغ 38.98 ثانية.

فازت فرس إسطبلات الشراع «أرجنتينا دو كريسكر زد» بقيادة الفارس حميد عبد الله المهيري، بالمركز الأول بعد تسجيل زمن التمايز الأفضل وقدره 35.07 ثانية في المنافسة التأهيلية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وجاء فوز «أرجنتينا» في منافسة من جولة واحدة مع جولة تمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم برعاية كفالور، وتنافست فيها 26 خيلاً، وصعد إلى التمايز 8 خيول، و5 منها أكملت التمايز دون خطأ، والمركز الثاني ناله الجواد «زو نيون زد» بقيادة الفارس اليوناني ديمتري ناتسيس بالزمن 36.26 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث الجواد «هوي بووه 21» بقيادة فارسنا سيف عويضة الكربي، وأكمل التمايز في زمن بلغ 36.48 ثانية.



الحربي: دعم فاطمة بنت هزاع أثمر نتائج باهرة

توجه محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الخيول العربية، رئيس البطولة، بالشكر والتقدير إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، على دعمها ورعايتها لقفز الحواجز عبر بطولة الشراع الدولية في نسختها السابعة.

وقال إن البطولة التي تتضمن بطولة الشراع الدولية من فئة الأربع نجوم، وبطولة الشراع من فئة النجمتين، وبطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، جاءت ناجحة من جميع النواحي التنظيمية والفنية.

وأضاف أن الرعاية والدعم المتواصلين للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، لفرسان قفز الحواجز أثمرا نتائج باهرة لفرساننا عبر التأهل لأولمبياد باريس 2024 وتحقيق الميدالية البرونزية لمسابقة الفرق لقفز الحواجز، في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت بمدينة هانجتشو الصينية في أكتوبر الماضي، والفضية والبرونزية في الفردي.