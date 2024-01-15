حمدان بن مبارك يلتقي رئيس «الآسيوي» ووزير الرياضة القطري

الدوحة (الاتحاد)

التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب في دولة قطر.

وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بجهود الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة والاتحاد القطري لكرة القدم في تنظيم هذه النسخة بطولة كأس آسيا، التي تشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً وتغطية إعلامية كبيرة جداً على مستوى القارة، مؤكداً أن كأس آسيا من البطولات القارية الكبيرة التي تحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي.

وشهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، مباراة منتخبنا الوطني مع هونج كونج، في استاد خليفة الدولي ضمن نهائيات كأس آسيا، وهنأ معاليه، أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني بمناسبة الفوز على هونج كونج بثلاثية، متمنياً التوفيق للأبيض في مبارياته المقبلة.