الثلاثاء 16 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن مبارك يلتقي رئيس «الآسيوي» ووزير الرياضة القطري

حمدان بن مبارك خلال لقائه سلمان بن إبراهيم (الاتحاد)
16 يناير 2024 00:50

الدوحة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
7 تغييرات في قائمة «الأبيض الأولمبي» استعداداً لـ «وديات يناير»
حمدان بن مبارك يصل الدوحة لحضور مباراة منتخبنا مع هونج كونج

التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب في دولة قطر.
وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بجهود الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة والاتحاد القطري لكرة القدم في تنظيم هذه النسخة بطولة كأس آسيا، التي تشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً وتغطية إعلامية كبيرة جداً على مستوى القارة، مؤكداً أن كأس آسيا من البطولات القارية الكبيرة التي تحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي.
وشهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، مباراة منتخبنا الوطني مع هونج كونج، في استاد خليفة الدولي ضمن نهائيات كأس آسيا، وهنأ معاليه، أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني بمناسبة الفوز على هونج كونج بثلاثية، متمنياً التوفيق للأبيض في مبارياته المقبلة.

حمدان بن مبارك
حمدان بن مبارك آل نهيان
اتحاد الكرة
سلمان بن إبراهيم
حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
فلسطينيون يلتمسون الدفء أثناء إعداد ما تيسر من طعام بإشعال الحطب في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البرد القارس يفاقم مأساة النازحين الفلسطينيين
اليوم 00:58
دعوات لضرورة انتقال مهمة التحالف الدولي إلى مستويات التعاون الثنائي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة مع «التحالف»
اليوم 00:58
أجهزة الأمن الأوروبية متيقظة لمحاولات التنظيم ضرب المصالح الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قلق غربي من تزايد وتيرة هجمات «داعش»
اليوم 00:58
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©