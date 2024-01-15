برعاية حمدان بن زايد.. تكريم الفائزين في بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت بطولة المغيرة، المرحلة الثانية من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء بدورتها الخامسة، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي تفوقاً برازيلياً كبيراً في فئة النساء بعد أن حققت نيانا بديولا أكبر وزن بلغ 19.4 كج، فيما تمكن خليفة عبدالله البحري من فريق الطيار يتصدر فئة الرجال بوزن 22.8 كج.

وعلى مدى 3 أيام، متتالية حرص المتسابقون البالغ عددهم 454 متسابقاً ومتسابقة على صيد أكبر سمكة كنعد ضمن معايير البطولة التي شهدت منافسة قوية، قبل أن تعلن لجنة التحكيم النتائج التي أسفرت عن فوز خليفة البحري بالمركز الأول وحقق وزناً قدره 22.8 كج فيما جاء في المركز الثاني ماجد سلطان البلوشي بوزن 22.1 كج، والثالث محمد عبدالله الظاهري 22.1 كج، وفي فئة النساء فازت بالمركز الأول نيانا بديولا بوزن 19.4 كج وفي المركز الثاني زينب عاشور سعيد بوزن 17.4 كج وفي المركز الثالث سعاد عبدالله نجم بوزن 17.1 كج.

شهد فعاليات التتويج، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله مبارك المهيري نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والعميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة.

وخصصت اللجنة المنظمة 20 جائزة للمرحلة الثانية يزيد مجموعها على 680.000 درهم، منها 10 جوائز لفئة الرجال، و10 جوائز لفئة النساء، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على مبلغ 80000 درهم، والفائز بالمركز الثاني على مبلغ 60000 درهم، والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 50000 درهم، وتوزَّع بقية الجوائز حتى المركز العاشر.

تمثِّل البطولة مسابقة اجتماعية ترفيهية، يشارك فيها المواطنون والمقيمون والزوّار، لصيد أكبر سمكة كنعد من ناحية الوزن وفق شروط ومتطلبات محدَّدة، وتهدف المسابقة إلى تعزيز مكانة الصيد البحري في الدولة، وتشجيع المشاركين من الهواة والمحترفين على خوض تجربة منافسة شائقة، وإبراز أهمية المسابقات البحرية التي تعدُّ جزءاً من تراث الإمارات البحري، والإسهام في تنظيم صيد الكنعد وفق قوانين الدولة والحفاظ على السلامة البحرية من الصيد الجائر.



بطل الموسم

تمتاز الدورة الخامسة من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد بإضافة جائزة «بطل الموسم» التي تعتمد على نظام النقاط في المراحل الثلاث (السلع، المغيرة، الظفرة الختامية)، ويحصل الفائز بلقب «بطل الموسم» في فئة الرجال على سيارة نيسان باترول، وتحصل الفائزة بلقب «بطلة الموسم» لفئة النساء على سيارة «ربدان»، وتُحتسَب النقاط من المركز الأول إلى المركز الثلاثين وفقَ جدولٍ خاص بذلك.