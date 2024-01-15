بحضور أحمد بن حمدان ومحمد بن سلطان بن خليفة.. تتويج فريق نيوزيلندا بلقب «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار»

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تُوِّج فريق نيوزيلندا بلقب بطولة «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار».

واختتمت أمس الأول منافسات سباق القوارب الشراعية «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى» للإبحار الشراعي الحديث التي استضافتها أبوظبي للمرة الأولى، وأقيمت بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، يومي السبت والأحد في ميناء زايد، بمشاركة 10 فرق عالمية.

وأثنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على النجاح الفني والتنظيمي للبطولة، بمشاركة نخبة الأبطال حول العالم في الإبحار الشراعي الحديث، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلت لتعزيز ريادة دولة الإمارات العالمية في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الاحترافية.

وقال: «شاهدنا مستويات عالية من أبطال العالم في المنافسات التي أقيمت على مدى يومي السبت والأحد، ويأتي هذا النجاح للفعالية تتويجاً للتعاون الفاعل بين (مبادلة) ومجلس أبوظبي الرياضي وميناء زايد، وجميع الشركاء في سيل بي جي، ومثل هذه الفعاليات التي تشهد مشاركة أبطال العالم تعزز الشغف بممارسة رياضة الإبحار الشراعي الحديث».

وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إلى أن فعالية الإبحار الشراعي الحديث تواكب توجهات قيادتنا الرشيدة في تحقيق الاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، من خلال المبادرات والفعاليات التي تسلط الضوء على تراث دولة الإمارات، وتعزيز الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية.

وأضاف: «حريصون على تنفيذ التوجهات الوطنية التي تعزز الاستدامة بالمحافظة على الموارد المائية والاهتمام بالبيئة البحرية لارتباطها الوثيق بثقافة المجتمع المحلي، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال الأنشطة والفعاليات الرياضية البحرية، وتعميق الوعي باستدامة أسلوب حياة صحي ومتوازن لأفراد المجتمع، والتشجيع على المبادرات التي ترسخ هويتنا، والتعريف بالنهضة التنموية والجوانب السياحية والتراثية لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي».

من ناحية أخرى، أعلنت «مبادلة» استمرار رعاية العديد من الفعاليات الرياضية الدولية في الفترة المقبلة، انطلاقاً من بطولة مبادلة العالمية للتنس الشهر المقبل في أبوظبي، وأكد حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، في (مبادلة للاستثمار)، أن مبادلة تواصل دعمها للجو جيتسو في دولة الإمارات بالشراكة مع اتحاد اللعبة، واتحاد الرياضات الأولمبية لأصحاب الهمم، و«الشباب الملهم» في الفروسية، والجوانب الأخرى في الموسيقى والرسم؛ لأن الهدف الرئيس هو أن تشمل رعاية «مبادلة» كل فئات المجتمع ودعم تحقيق الطموحات لفئتي الذكور والإناث لإقامة مجتمع رياضي صحي وثقافي في أبوظبي.

وأضاف: «سعداء باستضافة بطولة الإبحار الشراعي العالمية بأبوظبي، وهي بطولة مهمة لنا من جوانب عدة، أولها أنها رياضة جديدة وحديثة في العالم، وتقام في أبوظبي كأول سباق في الشرق الأوسط، وحالفنا التوفيق بتنظيمها أيضاً في دبي نهاية العام الماضي، والعلاقة مع الجهة المنظمة لمدة طويلة تمتد إلى 5 سنوات».

وأشار إلى أن الجهة المنظمة لسباقات الإبحار الشراعي تعتمد على مبدأ الاستدامة في التقليل من انبعاثات الكربون، وهذا يتماشى مع استراتيجيتنا في «مبادلة» بأن تكون كل استثماراتنا المستقبلية «صديقة للبيئة»، ونتطلع إلى أن تكون استثماراتنا الحالية أيضاً صديقة للبيئة.

وذكر أن الهدف الأكبر في هذه البطولة هو العمل على بناء قاعدة من الفئات السنية الصغيرة من الذكور والإناث للاهتمام بالإبحار، لأن البحر والقوارب هوايات موجودة في تراثنا منذ مئات السنين، لكن بسبب التطور العلمي الحديث ابتعد أطفالنا بعض الشيء عن هذه الهوايات، ومع وجود تكنولوجيا ومواد حديثة وسباقات جديدة، فإننا سننجح في جذب هذه الفئات لمثل هذه البطولات.

وقال: «وضعنا في اعتبارنا توفير تذاكر لعدد 4 آلاف مشجع لحضور فعاليات الإبحار الشراعي في أبوظبي، وفاق الحضور أكثر مما توقعناه، وتمت إضافة 1000 تذكرة أخرى، والحضور الجماهيري كان كبيراً وأثرى الحدث الذي أقيم على ميناء زايد في أبوظبي».