«فريق أبوظبي» يشارك في «الإمارات للشراع الحديث»

أبوظبي (وام)

دخل فريق أبوظبي للشراع الحديث مرحلة الإعداد الأخيرة لأولى مشاركاته في 2024، ممثلة في بطولة الإمارات للشراع الحديث التي تقام في دبي يومي السبت والأحد المقبلين، بتنظيم من نادي دبي للرياضات البحرية، وإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

ويشارك الفريق بـ31 بحاراً من الشباب في فئات الأوبتمست، والإلكا 4، والإلكا 6، والإلكا 7، وتتضمن البطولة خلال الموسم الحالي سبع جولات تختتم نوفمبر المقبل.. ويطمح فريق أبوظبي إلى الاستمرار في تأهيل جيل قوي من البحارة الشباب، وقال خليفة السويدي رئيس قسم أكاديمية الشراع الحديث في النادي: المشاركة بعدد كبير من البحارة تستهدف تطوير مهارات وأداء البحارة الشباب، وإعطاءهم فرص الدخول في أجواء المنافسات والتحديات بشكل مبكر، وتوفير فرص الاحتكاك القوية، لقياس مؤشرات تطورهم.