سكالوني يُبدد «الشك» مع منتخب الأرجنتين!

لندن (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن ليونيل سكالوني سيظل مدرباً لمنتخب للأرجنتين حتى نهاية كأس كوبا أميركا لكرة القدم الصيف المقبل على الأقل، حيث سيدافع المنتخب الوطني عن لقبه.

وتأتي هذه الأنباء بعد اجتماع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا مع سكالوني لمناقشة برنامج المباريات الودية المقبلة للمنتخب الوطني في الصين قبل البطولة القارية، التي تقام في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو في الولايات المتحدة.

وقال جاستون إيدول الصحفي الرياضي في محطة (تي. واي. سي سبورتس) في الأرجنتين في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي: «سيبقى ليونيل سكالوني في منتخب الأرجنتين وسيقوده حتى كوبا أميركا، بالتأكيد سيتم تأكيد ذلك رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة».

وألقى سكالوني الشك بشأن مستقبله في نوفمبر الماضي عندما فازت الأرجنتين على البرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم بقوله: «المضي قدماً أمر معقد، والاستمرار في الفوز أمر معقد».

وتولى المدرب البالغ عمره 45 عاماً تدريب الفريق في 2018 وقاد الأرجنتين إلى لقب كوبا أميركا في 2021، أول لقب كبير لها منذ كأس العالم 1986، ولقبها العالمي الثالث في قطر في العام التالي.