الأربعاء 17 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سكالوني يُبدد «الشك» مع منتخب الأرجنتين!

سكالوني يُبدد «الشك» مع منتخب الأرجنتين!
16 يناير 2024 10:30

لندن (رويترز)
ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن ليونيل سكالوني سيظل مدرباً لمنتخب للأرجنتين حتى نهاية كأس كوبا أميركا لكرة القدم الصيف المقبل على الأقل، حيث سيدافع المنتخب الوطني عن لقبه.
وتأتي هذه الأنباء بعد اجتماع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا مع سكالوني لمناقشة برنامج المباريات الودية المقبلة للمنتخب الوطني في الصين قبل البطولة القارية، التي تقام في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو في الولايات المتحدة.
وقال جاستون إيدول الصحفي الرياضي في محطة (تي. واي. سي سبورتس) في الأرجنتين في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي: «سيبقى ليونيل سكالوني في منتخب الأرجنتين وسيقوده حتى كوبا أميركا، بالتأكيد سيتم تأكيد ذلك رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة».
وألقى سكالوني الشك بشأن مستقبله في نوفمبر الماضي عندما فازت الأرجنتين على البرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم بقوله: «المضي قدماً أمر معقد، والاستمرار في الفوز أمر معقد».
وتولى المدرب البالغ عمره 45 عاماً تدريب الفريق في 2018 وقاد الأرجنتين إلى لقب كوبا أميركا في 2021، أول لقب كبير لها منذ كأس العالم 1986، ولقبها العالمي الثالث في قطر في العام التالي.

أخبار ذات صلة
«كل شيء خطأ» و«إن آر كي».. «فضيحة الفيفا» حديث الصحافة العالمية
جائزة ميسي ُتثير الجدل و«السخرية» حول العالم!
منتخب الأرجنتين
كوبا أميركا
ليونيل سكالوني
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
الرياضة
الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
اليوم 11:57
سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"
التعليم والمعرفة
سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"
اليوم 11:53
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
الرياضة
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
اليوم 11:07
"هجوم الرجل في المنتصف" أحدث طرق الاحتيال المالي
اقتصاد
"هجوم الرجل في المنتصف" أحدث طرق الاحتيال المالي
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©