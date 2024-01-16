«النمور» يستعد في «الصباح والمساء»!

فيصل النقبي (كلباء)

احتفل الإيطالي دانيل بيسا لاعب اتحاد كلباء بذكرى مولده الـ 31 مع زملائه اللاعبين في المعسكر الداخلي، الذي يقيمه الفريق خلال فترة التوقف الحالية لدوري أدنوك للمحترفين.

ويلعب بيسا موسمه الثاني مع «النمور»، حيث لعب 35 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، وسجل 8 أهداف حتى الآن.

ويواصل الجهاز الفني للفريق بقيادة فرهاد مجيدي تجهيز اللاعبين، خلال هذه المرحلة من خلال تدريبات يومية صباحية ومسائية، في المعسكر الخاص للفريق، الذي يلعب خلاله 3 مباريات خلال فترة التوقف، أبرزها مع الرياض السعودي في أقوى ودياته قبل استئناف المسابقات.

