120 لاعباً في «دولية دبي لتنس الشباب»

دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات بطولة دبي الدولية للشباب من الفئة «جيه 100»، والتي ينظمها اتحاد التنس بإشراف الاتحاد الدولي، وبمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 52 جنسية.

وتشهد البطولة، التي تقام منافساتها على ملاعب أكاديمية «توب سبن» للتنس في دبي، مشاركة اللاعب الروسي بوجومولوف المصنف الـ 90 عالمياً على صعيد الشباب، واللاعبة الجنوب افريقية جابمان المصنفة 193، إلى جانب عدد من لاعبي الإمارات المميزين يتقدمهم الثنائي مروان المرزوقي، وعبدالرحمن المرزوقي.

بدوره، وصف ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، مشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين الشباب المتميزة تصنيفاتهم الدولية بأنه يعكس قيمة البطولات التي تنظم في الإمارات، ومنها بطولات الشباب الدولية، مؤكداً أن ذلك سينعكس بشكل فني جيد على المواهب المواطنة الإماراتية، ويعزز ثقة الاتحاد الدولي للتنس والتعاون المشترك مع الإمارات، لإقامة المزيد من هذه البطولات الدولية.