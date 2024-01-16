«أبيض الشباب» يواجه منتخب لبنان في «وديتين»

دبي (الاتحاد)

يستعد المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاماً، لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب لبنان يومي 21 و24 يناير الجاري، ضمن برنامج معسكره الداخلي في الفجيرة، في إطار استعداداته للمشاركة في التصفيات الآسيوية 2024.

وكان المدرب الوطني سليم عبدالرحمن مدرب المنتخب قد اختار 21 لاعباً لهذا المعسكر وهم: أحمد العبيدلي (الوصل)، حمد حسين المنهالي (الجزيرة)، حمدان باسويدان، سيف بن خائف، علي عبدالله الصفار، محمد المنصوري، محمد البناي (شباب الأهلي) راشد المزروعي، سيف الفارسي (الوصل)، سعيد عامر، سيف الكعبي، فهد جاسم (الشارقة) سهيل البلوشي، عامر أحمد الفارسي، عبدالله بن عقيل، عيد الحمادي، محمد الزعابي (العين)، عبيد سالم بوسماح، عيسى عبدالله (النصر) نهيان الهلالي، يوسف المرزوقي.

وأدى «أبيض الشباب» حصته التدريبية الأولى على ملعب نادي خورفكان، بمشاركة جميع اللاعبين.