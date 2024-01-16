منتخب اليد وصيف «الرابعة» في «الآسيوية»

رضا سليم (دبي)

أنهى منتخبنا الوطني لكرة اليد الدور التمهيدي للبطولة الآسيوية التي تستضيفها البحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، في وصافة الترتيب بالمجموعة الرابعة بعدما خسر أمام البحرين بنتيجة 15-34، وانتهى الشوط الأول لمصلحة أصحاب الأرض 19-8، ورغم خسارة منتخبنا إلا أنه تأهل للدور الرئيس مع الفرق الثمانية الكبار الذين سيتم تقسيمها إلى مجموعتين، وهي الفرق التي حصلت على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، فيما يتم تقسيم الفرق الحاصلة على المركزين الثالث والرابع إلى مجموعتين للعب على المراكز من التاسع إلى السادس عشر.

ويلعب منتخبنا في الدور الرئيس بالمجموعة الأولى بصفته وصيف الرابعة، ومعه اليابان الذي حسم قمة المجموعة الثالثة من فوزين وتعادل، فيما يلعب وصيفه منتخب العراق في المجموعة الثانية مع البحرين، وينتظر الجولة الأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية حسم الصدارة، حيث تأهل من المجموعة الأولى قطر والكويت، وستكون المواجهة بينهما لتحديد الأول والثاني لمعرفة مكان كل فريق في الدور الرئيس، وهو ما ينطبق على المجموعة الثانية، حيث تأهل إيران وكوريا والمواجهة بينهما في الجولة الأخيرة تحدد المتصدر والوصيف.

يذكر أن المجموعة الأولى بالدور الرئيس تضم أول الأولى، وثاني الثانية، وأول الثالثة، وثاني الرابعة، فيما تضم الثانية فرق ثاني الأولى وأول الثانية، وثاني الثالثة وأول الرابعة، ويتأهل من المجموعتين الأول والثاني للدور نصف النهائي والفرق المتأهلة ستتأهل مباشرة إلى مونديال الرجال 2025، بينما الفرق الحاصلة على المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة ستلعب على المراكز من الخامس إلى الثامن.