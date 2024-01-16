الأربعاء 17 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب اليد وصيف «الرابعة» في «الآسيوية»

منتخب اليد وصيف «الرابعة» في «الآسيوية»
16 يناير 2024 12:37

 رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
منتخب اليد يبدأ «حلم المونديال» أمام قطر
الدمام تستضيف السوبر الإماراتي السعودي لليد

أنهى منتخبنا الوطني لكرة اليد الدور التمهيدي للبطولة الآسيوية التي تستضيفها البحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، في وصافة الترتيب بالمجموعة الرابعة بعدما خسر أمام البحرين بنتيجة 15-34، وانتهى الشوط الأول لمصلحة أصحاب الأرض 19-8، ورغم خسارة منتخبنا إلا أنه تأهل للدور الرئيس مع الفرق الثمانية الكبار الذين سيتم تقسيمها إلى مجموعتين، وهي الفرق التي حصلت على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، فيما يتم تقسيم الفرق الحاصلة على المركزين الثالث والرابع إلى مجموعتين للعب على المراكز من التاسع إلى السادس عشر.
ويلعب منتخبنا في الدور الرئيس بالمجموعة الأولى بصفته وصيف الرابعة، ومعه اليابان الذي حسم قمة المجموعة الثالثة من فوزين وتعادل، فيما يلعب وصيفه منتخب العراق في المجموعة الثانية مع البحرين، وينتظر الجولة الأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية حسم الصدارة، حيث تأهل من المجموعة الأولى قطر والكويت، وستكون المواجهة بينهما لتحديد الأول والثاني لمعرفة مكان كل فريق في الدور الرئيس، وهو ما ينطبق على المجموعة الثانية، حيث تأهل إيران وكوريا والمواجهة بينهما في الجولة الأخيرة تحدد المتصدر والوصيف.
يذكر أن المجموعة الأولى بالدور الرئيس تضم أول الأولى، وثاني الثانية، وأول الثالثة، وثاني الرابعة، فيما تضم الثانية فرق ثاني الأولى وأول الثانية، وثاني الثالثة وأول الرابعة، ويتأهل من المجموعتين الأول والثاني للدور نصف النهائي والفرق المتأهلة ستتأهل مباشرة إلى مونديال الرجال 2025، بينما الفرق الحاصلة على المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة ستلعب على المراكز من الخامس إلى الثامن.

منتخب اليد
اتحاد اليد
البطولة الآسيوية لكرة اليد
كرة اليد
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
الرياضة
الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
اليوم 11:57
سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"
التعليم والمعرفة
سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"
اليوم 11:53
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
الرياضة
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
اليوم 11:07
"هجوم الرجل في المنتصف" أحدث طرق الاحتيال المالي
اقتصاد
"هجوم الرجل في المنتصف" أحدث طرق الاحتيال المالي
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©