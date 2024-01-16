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الرياضة

الدمام تستضيف السوبر الإماراتي السعودي لليد

الدمام تستضيف السوبر الإماراتي السعودي لليد
16 يناير 2024 13:00

 
رضا سليم (دبي) 
حدد الاتحادان الإماراتي والسعودي لكرة اليد الموعد النهائي للنسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي السعودي التي ستجمع بين شباب الأهلي وصيف بطل السوبر والخليج في الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات والرابعة والنصف بتوقيت المملكة، يوم الخميس 22 فبراير المقبل على صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام. 
ووقع الاتحادان اتفاقية السوبر بين البلدين خلال شهر نوفمبر 2022، على هامش نهائي كأس الإمارات للرجال، وتم الاتفاق على إقامة أول نسخة في موسم 2023-2024، في السعودية والثانية في الإمارات ثم التناوب في إقامتها بين البلدين.
ويأتي الاتفاق على السوبر بعد نجاح تجربة السوبر الإماراتي البحريني والذي وصل إلى نسخته السادسة، وتجمع المباراة بين بطل السوبر في البلدين.
يذكر أن الخليج السعودي فاز بلقب بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد الأخيرة بالكويت بعد تغلبه بالمباراة النهائية على العربي القطري، وتأهل إلى بطولة العالم للأندية أبطال القارات «سوبر جلوب»، كما يسيطر على البطولات المحلية في المملكة.

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