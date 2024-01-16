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الرياضة

«الأولمبي» يدخل معسكر «البطولة الدولية»

«الأولمبي» يدخل معسكر «البطولة الدولية»
16 يناير 2024 13:00

دبي (الاتحاد)
بدأ المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، معسكره الداخلي في مبنى اتحاد الكرة بدبي، والذي يستمر إلى يوم 27 يناير الجاري، ضمن محطته التحضيرية الثانية لنهائيات بطولة كأس آسيا «قطر 2024».
وأدى «الأبيض الأولمبي» مرانه الأول على ملعب ذياب عوانة، تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب والجهاز الفني المساعد، وبمشاركة 23 لاعباً وهم، وليد المحرزي، ياسر حسن، محمد إبراهيم (اتحاد كلباء) فهد بدر (الإمارات) خميس المنصوري (بني ياس) أحمد فوزي، أحمد الحمادي، راكان وليد، محمد الوافي، مبارك سعيد (الجزيرة) محمد المازمي، سلطان البدواوي (حتا) عبدالله أحمد (الظفرة) عبدالله الرئيسي (عجمان) عيسى خلفان، حازم محمد، منصور الشامسي (العين) حمد المقبالي، سعيد المقدمي (الفجيرة) مايد الطنيجي، عبدالله البلوشي، علي عبدالعزيز (النصر) عمر البلوشي (الوصل).
ويُشارك منتخب الإمارات الأولمبي خلال هذا المعسكر في البطولة الدولية الودية التي تقام في دبي، إلى جانب منتخبات السعودية والعراق ومصر.
وسيبدأ البطولة بمواجهة منتخب السعودية يوم 20 يناير، تليها مباراته أمام المنتخب العراقي يوم 23، ثم المنتخب المصري يوم 27 يناير، وتقام مباريات منتخبنا على ملعب ذياب عوانة في مبنى اتحاد الكرة في دبي.
يُذكر أن منتخبنا الأولمبي أقام محطته التحضيرية الأولى بمعسكر داخلي في عجمان، خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الماضي، خاض خلاله مباراتين وديتين على ملعب نادي الحمرية، حيث فاز على منتخب طاجيكستان بنتيجة (3-1)، وعلى منتخب الكويت الشقيق (3-0).

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