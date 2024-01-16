زيادة جوائز كأس رئيس الدولة للخيول إلى 4.5 مليون درهم

عصام السيد (أبوظبي)

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، بزيادة جوائز كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، الذي سيقام يوم 15 فبراير المقبل، وينظمه نادي أبوظبي للفروسية، ليرتفع إجماليها إلى 4.5 مليون درهم، بزيادة قدرها مليونا درهم، ما يجعله ضمن الأعلى قيمة على مستوى السباقات المحلية والعالمية.

وتقرر رفع جائزة المركز الأول إلى 2.5 مليون درهم، وجائزة المركز الثاني إلى 1.5 مليون درهم، وجائزة المركز الثالث إلى 250 ألف درهم، والمركز الرابع إلى 125 ألف درهم، على أن تبقى جوائز المراكز الأخرى كما هي، حيث ينال صاحب المركز الخامس 75 ألف درهم، والمركز السادس 50 ألف درهم.

وتستقطب أمسية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، سنوياً، نخبة الخيول الأبطال، ويعد الحدث السباق الأبرز والأشهر ضمن روزنامة الموسم، حيث يدفع الملاك والإسطبلات والمدربون بنخبة الفرسان وأفضل الخيول من أجل نيل شرف التتويج باللقب السامي.

ويجذب السباق أنظار عشاق رياضات الخيل العربية الأصيلة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشاهده الملايين عبر النقل التلفزيوني المباشر، وتتابعه جماهير غفيرة من مدرجات نادي أبوظبي للفروسية.

وثمّن المهندس علي الشيبه مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، بزيادة جائزة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، إلى 4.5 مليون درهم، والتي ينظمها ويستضيفها نادي أبوظبي للفروسية في كل عام على مضماره، وتوجه الشيبه بالشكر الجزيل إلى سموه على هذا الدعم الكبير.

وقال: «هذه البطولة لها مكانتها الغالية على القلوب، وأطلقها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتمتد عراقتها لأكثر من ثلاثة عقود، شكلت خلالها أكبر مسرح لتنافس الخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى على مستوى العالم، وبجوائزها القيمة».

وأضاف: «زيادة جائرة البطولة تسهم بشكل كبير في دعم سباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجع الأجيال القادمة على الانخراط في هذه المنظومة، وتجذب الأبطال من كل أنحاء العالم للمشاركة، ونيل شرف التتويج باللقب الرفيع».