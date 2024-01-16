عرض خرافي جديد لمبابي.. تعرف عليه!!



أنور إبراهيم (القاهرة)

في الوقت الذي يُخيم فيه الغموض والشك والقلق بشأن مستقبل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي «25 عاماً»، كشف دانييل ريولو مقدم برنامج «After Foot» عبر شبكة مونت كارلو سبورت، النقاب عن أن باريس سان جيرمان يعمل المستحيل من أجل الاحتفاظ بهداف كأس العالم الأخيرة، حتى لا يرحل حراً و«مجاناً» إلى ريال مدريد.

وقال: إن هناك خيارين رئيسيين أمام اللاعب، إما تمديد عقده أو الرحيل فعلاً، وهنا لا توجد أوجه شبه على الإطلاق بين الخيارين من الناحية المالية، إذ أن الإغراء الباريسي يفوق كل التصورات، بينما عرض الريال يميل أكثر إلى الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف ومراعاة ردود فعل النجوم الآخرين داخل «غرفة الملابس».

وبمزيد من التفصيل، قال ريولو: إن سان جيرمان وضع خطة ماهرة وخادعة بتخصيص راتب قدره 100 مليون يورو في الموسم الواحد لإغراء مبابي بالتوقيع على عقد جديد، وهو رقم لا يمكن لأي نادٍ آخر الوصول إليه أو حتى الاقتراب منه، كما يتضمن هذا العرض مزايا أخرى لا حصر لها لشقيقه الأصغر إيتان الذي يلعب في نفس الفريق وللأسرة كلها بزعامة أمه المحامية فايزة العماري.

وشبه ريولو هذا العرض الخرافي بالآثار الرومانية واليونانية القديمة، وبالأهرامات المصرية، بينما عرض ريال مدريد سيكون محكوماً بسقف لا يمكن تجاوزه، وربما لا يزيد على 25 مليون يورو سنوياً، وهذا هو التقييم الطبيعي لنجم سوبر، إذ لا يتجاوز هذا الرقم أو ربما يزيد عليه قليلاً، كأن يصل إلى 30 أو 35 مليون سنوياً على أقصى تقدير، وليس المائة مليون التي يعرضها «الباريسي».

وتابع ريولو: في ظل هذه المعطيات، على مبابي أن يحدد اختياره، فإما أن يلهث وراء المال ويبقى مع سان جيرمان الذي يواصل من الناحية الرياضية تجديد دماء فريقه حتى يكون مؤهلاً للمنافسة على كل البطولات وبوجه خاص دوري الأبطال، ويتجاهل تماماً عرض الريال الذي لا تنقصه البطولات لأنه لديه «أطنان» منها على حد قول ريولو، وإما أن يتخذ القرار الصعب بالرحيل إلى ريال مدريد.

واعترف ريولو في نهاية حديثه بأن هذه المعطيات مازالت على الورق، ولكنها قابلة للتحقيق، وهي تظهر على أية حال الفارق الشاسع بين ما يقترحه سان جيرمان على مبابي وبين ما يمكن أن يقدمه الريال للاعب.. فارق مذهل فعلاً، وقد يغري أي نجم بقبوله.