550 لاعبة في «عربية أندية السيدات»

علي معالي (الشارقة)

كشفت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات عن مشاركة 61 فريقاً عربياً يضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن 8 ألعاب في النسخة السابعة من البطولة العربية الأبرز على صعيد رياضة المرأة، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير المقبل، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وأعلنت اللجنة أن نسخة هذه العام ستشهد انعقاد «المؤتمر الدولي الأول للطب وعلوم رياضة المرأة»، تحت عنوان «رؤية مستقبلية للتأسيس، التطوير والإنجاز»، وهو الأول من نوعه في الوطن العربي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وعيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي وحنان المحمود، نائبة رئيس اللجنة المنظمة العليا لـ «عربية السيدات»، ونورة علي الشامسي، مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024.

أوضحت اللجنة العليا المنظمة أن الفرق الرياضية من الإمارات والعراق تتصدر الفرق، حيث تشارك بكافة ألعاب الدورة، وهي: كرة السلة، وكرة الطائرة، والكاراتيه، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، والرماية، والقوس والسهم، والمبارزة، في حين تشارك البحرين في كافة الألعاب ما عدا الكاراتيه، وتنافس سوريا في كافة ألعاب الدورة ماعدا لعبتين: الرماية والقوس والسهم، أما دولة الكويت فتشارك في ست ألعاب أيضاً، وهي كافة الألعاب الثمانية ماعدا القوس والسهم والمبارزة.

وتخوض لاعبات الفرق السعودية منافسات الدورة في كرة السلة والكاراتيه وألعاب القوى والقوس والسهم والمبارزة، أما مصر فتشارك في أربع ألعاب وهي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة الطاولة وألعاب القوى، وتنافس دولة ليبيا في كرة الطاولة والكاراتيه وألعاب القوى، أما سلطنة عمان فتدخل لاعباتها المنافسات في الكاراتيه والرماية وألعاب القوى، بينما تشارك الأردن في ثلاث ألعاب وهي كرة السلة وكرة الطائرة وألعاب القوى، ولبنان في كرة الطائرة وألعاب القوى، في حين تخوض اليمن وقطر والسودان المنافسة في لعبة واحدة لكل منها، وهي على التوالي: الكاراتيه، وألعاب القوى، والقوس والسهم.

وكشفت اللجنة في المؤتمر، الذي قدمته حوراء العجمي، لاعبة نادي الشارقة لرياضة المرأة، وبطلة الكاراتيه، وفجر المرزوقي، لاعبة منتخب الإمارات ونادي الشارقة الرياضي للمرأة في المبارزة، عن العديد من الأمور اللوجستية الخاصة بالحدث.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومنذ انطلاق مسيرة الشارقة، وضع الإنسان جوهراً لعملية البناء والتنمية والتقدم، ووجَّه سموه ببناء الإنسان وتأهيله بكافة المهارات والقيم والمبادئ التي تجعل منه فاعلاً بصدق وثبات في رفعة بلده ومجتمعه.

وأضاف: «في السياق التنموي المتكامل الذي تشهده الشارقة تأتي دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي أرادت لها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن تكون بعداً جوهرياً من أبعاد تمكين المرأة».

وقالت حنان المحمود: «تتجاوز هذه البطولة مجرد حدث رياضي ومجموعة من الألعاب والمنافسات، لتكون منجزاً تنموياً اجتماعياً، يجسد رؤية الإمارة ومؤسساتها حول دور الرياضة بشكل عام، ورياضة المرأة بشكل خاص، في قياس مدى رقي الثقافة الاجتماعية وتطور المؤسسات والمرافق والاهتمام بتنمية قدرات الأفراد والحرص على تمكينهم من كافة النواحي، الذهنية والجسدية والأخلاقية، وهذا ما جعل (عربية السيدات) معتمدة من جامعة الدول العربية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية».

وقالت نورة الشامسي: «قمنا بعقد العديد من الاجتماعات الفنية لضمان تكامل الجهود والعمليات داخل فريق العمل، وذلك حرصاً على أن تكون جميع جوانب الدورة على أعلى مستوى من التميز، مع التأكيد على أن جميع العمليات التقنية والتشغيلية تطبق وفقاً لاحتياجات ومتطلبات قطاع رياضة المرأة، حيث نسعى إلى تحقيق الاستمرارية في تقديم تجربة رياضية متميزة للاعبات والجماهير على الصعيد الإقليمي والعالمي».