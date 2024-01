جائزة ميسي ُتثير الجدل و«السخرية» حول العالم!

رضا سليم (دبي)

أثار فوز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لأفضل لاعب في العالم بعام 2023، جدلاً كبيراً في الساحة الرياضية العالمية، بعدما أعلن الفيفا عن الجوائز، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ولم يحضر ليو (36 عاماً) لاعب إنتر ميامي الأميركي في الحفل، ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري مقدم الحفل، وانتقدت الكثير من الصحف والمواقع العالمية فوز البرغوث، خاصة أن اللقب جاء بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بمونديال 2022.

وخرجت صحيفة «ماركا» الإسبانية بعناوين ساخرة في صدر صفحاتها، وقالت: «نحن قادمون من المستقبل ولدينا أخبار لكم، ليونيل ميسي الأفضل في 2066»، فيما وصفت صحيفة دي سولا البرازيلية فوز ميسي بأنه سيفوز بلقب الأفضل عام 2063 ! بسبب قيادته منتخب بلاده للفوز بكأس العام 2022، ونشرت صوراً على حسابات التواصل الاجتماعي بتقنية الذكاء الاصطناعي للنجم الأرجنتيني وقد ظهر عليه الكبر، وهو يرفع الجائزة.

في الوقت الذي هاجمت جماهير ريال مدريد على مواقع التواصل كلاً من مودريتش وفالفيردي بسبب التصويت له، فيما أبدى أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس، استغرابه من فوزه ليو، وقال في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «إذا لم يتم احتساب كأس العالم الذي منح ميسي الكرة الذهبية، فلا يمكن للأرجنتيني الفوز بالجائزة هذه المرة، وأعتقد بأن ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في آخر 20 عاماً، لكنه لم يتوج بأي بطولة كبرى رفقة باريس سان جيرمان، أو إنتر ميامي، وهالاند توج بمعظم الألقاب الكبرى رفقة مانشستر سيتي، كما تميز بمعدل تهديفي باهر، كان يجب أن يكون ذلك عاملاً حاسماً عند اختيار الأفضل».

وتؤكد الأرقام والإحصائيات أن ميسي أكثر اللاعبين تحقيقاً لجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا بمختلف المسميات برصيد 8 ألقاب، بعيداً عن رونالدو الذي فاز بها 5 مرات، وأكثر اللاعبين تحقيقاً للجوائز الفردية الكبرى في التاريخ (الكرة الذهبية والحذاء الذهبي، وأفضل لاعب في العالم من الفيفا) برصيد 1 مرة، وأول لاعب يفوز بالجائزة في 3 أندية مختلفة هي برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، وأكثر من سجل في الدوريات الخمسة، وأكثر لاعب صناعة للأهداف في التاريخ، كما انضم للتشكيلة الأفضل في العالم للمرة الـ17 في تاريخه ليكون أول لاعب يستمر في التشكيلة على مدار 17 عاماً.

وكتب الحارس الإسباني كاسياس على حسابه بمنصة إكس:«تقوم بإنشاء جوائز جميلة، ولكنك تدمرها تماماً بعدم وجود العدل فيها، الجائزة اسمها The Smile «الابتسامة».

في الوقت الذي كشف الفيفا في تقريره عن سبب فوز النجم الأرجنتيني بالجائزة، وقال: ميسي اللاعب الذي فاز بكل شيء، وحصل على عدد كبير من الألقاب المحلية والدولية والفردية الكبرى، واضعاً نفسه بقوة في فئة أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، وحصل اللاعب الملقب بـ «البرغوث» على جائزة The Best FIFA لأفضل لاعب في العالم للرجال عام 2022 بعد أن قاد الأرجنتين لتحقيق المجد في كأس العالم في قطر، وأضاف المزيد من الألقاب إلى تاريخه الكبير، حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي مرة أخرى مع باريس سان جيرمان.