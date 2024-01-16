الدورة العمالية تستعد لمصارعة الذراعين السبت

دبي (الاتحاد)

فاز فريق شركة «ويد آدمز» للمقاولات بالمركز الأول لبطولة شد الحبل ضمن منافسات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وشارك في البطولة 525 لاعباً من 35 فريقاً للشركات بمنطقة القوز الصناعية.

وتغلب «ويد آدمز» في النهائي على فريق ديزرت جروب، وحل فريق شركة إمريل في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق شركة النابودة، وفاز اللاعب جاستن صني من شركة إينوك على جائزة أفضل لاعب ناشئ، بينما حصل اللاعب ميلان تشاند من شركة أجمل للعطور على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وقام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي وبلدية دبي، بتكريم الفائزين وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات، وتابع عدد كبير من الجمهور من العمال والأسر المنافسات، وحرصوا على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم أثناء البطولة.

وتقام منافسات بطولة مصارعة الذراعين يوم السبت في ملعب أرينا دلسكو للفعاليات بمنطقة القوز بدبي، تليها منافسات بطولة السباحة وبطولة الكريكت، وستكون بطولة كرة السلة مسك ختام الدورة، وتقام منافسات الدورة في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم، إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه، بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.