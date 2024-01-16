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الرياضة

«أبيض الشاطئية» الثامن «عالمياً» والأول «عربياً»

«أبيض الشاطئية» الثامن «عالمياً» والأول «عربياً»
16 يناير 2024 16:33

دبي (وام)
احتل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، المركز الثامن على مستوى العالم، والثاني آسيوياً، والأول عربياً، في تصنيف شهر يناير 2024، الصادر عن منظمة «Beach Soccer Worldwide» بعدما جمع 1458 نقطة.
ويستعد منتخبنا للمشاركة في كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الدولة في فبراير المقبل.
ووفق تصنيف المنظمة، فقد احتل منتخب البرازيل المركز الأول في التصنيف الحالي عن شهر يناير، وتلاه منتخبات إسبانيا والبرتغال وروسيا وباراجواي وسويسرا، وجاء المنتخب الياباني في المركز السادس، والأول آسيوياً، تلته منتخبات إيطاليا سابعاً، والإمارات ثامناً والسنغال تاسعاً، وإيران في المركز العاشر.
وشارك منتخب الإمارات مؤخراً في بطولة البرازيل الودية لكرة القدم الشاطئية، مع منتخبات المغرب والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية، خلال معسكره الخارجي في البرازيل الذي انطلق في الثالث من يناير الجاري ويُختتم يوم 21 من الشهر نفسه، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم للشاطئية «الإمارات 2024».

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