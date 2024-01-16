تأكيد إقامة خليجي «26» في الكويت



دبي (الاتحاد)

شارك محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد، وبحضور الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع تأكيد إقامة بطولة خليجي «26» في دولة الكويت للفترة من 13 إلى 26 من ديسمبر 2024، واعتماد العراق كاتحاد بديل لتنظيم بطولة خليجي «26»، وذلك وفقاً للنظام الأساسي لاتحاد كأس الخليج العربي.

وتم خلال الاجتماع أيضاً استحداث بطولات جديدة، وإحالة الموضوع إلى الأمانة العامة ولجنة المسابقات، وعمل دراسة كاملة، ورفعها إلى المكتب التنفيذي.

في المقابل، اعتمد المكتب التنفيذي تعيين سعيد الحوطي رئيساً للجنة الانضباط في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وحمد أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عضواً في لجنة الحكام، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد عضواً في لجنة المسابقات.