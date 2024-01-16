الأربعاء 17 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تأكيد إقامة خليجي «26» في الكويت

تأكيد إقامة خليجي «26» في الكويت
16 يناير 2024 18:54

 
دبي (الاتحاد)
شارك محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد، وبحضور الأعضاء.
وتم خلال الاجتماع تأكيد إقامة بطولة خليجي «26» في دولة الكويت للفترة من 13 إلى 26 من ديسمبر 2024، واعتماد العراق كاتحاد بديل لتنظيم بطولة خليجي «26»، وذلك وفقاً للنظام الأساسي لاتحاد كأس الخليج العربي.
وتم خلال الاجتماع أيضاً استحداث بطولات جديدة، وإحالة الموضوع إلى الأمانة العامة ولجنة المسابقات، وعمل دراسة كاملة، ورفعها إلى المكتب التنفيذي.
في المقابل، اعتمد المكتب التنفيذي تعيين سعيد الحوطي رئيساً للجنة الانضباط في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وحمد أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عضواً في لجنة الحكام، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد عضواً في لجنة المسابقات.

أخبار ذات صلة
«الأولمبي» يدخل معسكر «البطولة الدولية»
«أبيض الشباب» يواجه منتخب لبنان في «وديتين»
اتحاد الكرة
محمد بن هزام
كأس الخليج العربي
كأس الخليج
دولة الكويت
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
الرياضة
الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
اليوم 11:57
سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"
التعليم والمعرفة
سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"
اليوم 11:53
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
الرياضة
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
اليوم 11:07
"هجوم الرجل في المنتصف" أحدث طرق الاحتيال المالي
اقتصاد
"هجوم الرجل في المنتصف" أحدث طرق الاحتيال المالي
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©