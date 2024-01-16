خورفكان يتصدر تجمع رفعات القوة البارالمبية بـ 25 ميدالية

خورفكان (الاتحاد)

فاز فريق خورفكان بالمركز الأول في التجمّع الوطني لرفعات القوّة الذي نظمته اللجنة البارالمبية في خورفكان بمشاركة 5 أندية، وحصد لاعبو النادي 25 ميدالية بواقع 12 ذهبية، بالإضافة إلى 8 فضيات و5 برونزيّات، بينما جاء في المركز الثّاني نادي أبوظبي بـ 19 ميدالية، وحل نادي عجمان ثالثاً بـ 12 ميدالية، وجاء ناديا دبي والعين في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وأسفرت النتائج الفردية عن فوز لاعب نادي عجمان حيدر عبد الله، ولاعب نادي أبوظبي زايد الأنصاري بذهبيتي وزن تحت 80 و88 كجم على الترتيب، وحقق لاعب خورفكان سيف الزعابي، وزميله فهد الزيودي الميدالية الذهبية في وزني تحت 72 و85 كجم.

وفي مسابقة وزن 80 كجم حصل لاعب عجمان سعيد المهري على الميدالية الذهبية، كما فاز نادي خورفكان بذهبيتي وزن 72 و85 كجم بوساطة اللاعبين سيف الزعابي وفهد الزيودي. وتصدر أحمد خميس لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي مسابقة وزن فوق 107 كجم للأساطير، بفوزه بذهبية مسابقة الرجال للوزن نفسه، كما حصل عبد الله النقبي لاعب خورفكان على ذهبية أخرى في وزن 107 كجم. ونجح لاعب العين خليفة اليحيائي في الفوز بذهبية وزن 80 كجم.