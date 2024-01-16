«منتجع الفرسان الرياضي» يستضيف «دولية الحواجز»

أبوظبي (وام)

يستضيف «منتجع الفرسان الرياضي الدولي» بطولة قفز الحواجز الدولية، في الفترة من 29 فبراير إلى 3 مارس المقبل، وكشف عن توقيع شراكات استراتيجية مع مؤسسات متخصصة لاستضافة فعاليات مختلفة في الرماية والفروسية.

وأكد سلطان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، إضافة عدد من المنشآت المتطورة، من بينها الإسطبلات الجديدة، والمستشفى التخصصي للخيول، وعيادة الحجر البيطري، لتمكين المشاركين من تطبيق أفضل الممارسات في الرعاية البيطرية للخيول، ضمن مشروع التوسعة المتكامل لاستضافة البطولات الدولية للفروسية.

وأشار إلى وجود العديد من الاستثمارات الأخرى التي تسهم في دعم المجتمع، وتنمية القطاع الرياضي في دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص.

وأوضح الكعبي أن العمل جار على قدم وساق على جميع الترتيبات الكفيلة بدعم النجاح المطلوب لاستضافة بطولتي صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، وكأس الأمم لقفز الحواجز في الفترة من 8 إلى 11 فبراير المقبل. وقال: «فخورون باستضافة البطولتين، ولدينا البنية التحتية المتميزة، والمرافق المتكاملة، والتجهيزات المتطورة، لترسيخ ريادة دولة الإمارات العالمية في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة».