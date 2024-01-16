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الرياضة

«البنتلي» يقص شريط «العامة» بـ«رمز الجير تبع» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

«البنتلي» يقص شريط «العامة» بـ«رمز الجير تبع» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
17 يناير 2024 00:58

مصطفى الديب (أبوظبي)

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انطلقت، أمس، منافسات فئة العامة المفتوح، في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي تقام بميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين.
وشهدت المنافسات إقامة خمسة أشواط، بدأت بشوط الرمز للجير تبع - فرخ، حيث توج بلقبه البنتلي راشد سعيد علي سرود، وحل ثانياً «160» لفريق دبي، فيما كان المركز الثالث من نصيب «تي 2» لخالد جمعة خادم سهيل الهاملي.
وفي شوط التلواح الأول للجير تبع - فرخ للفئة نفسها كان اللقب من نصيب «تي بي 6» لفريق الفرسان، فيما كانت الوصافة من نصيب «الشاعر» لراشد سعيد علي سرود، أما ثالث المراكز فكان من نصيب «عنيد» لراشد سعيد علي سرود أيضاً.
وذهب لقب شوط التلواح الثاني للجير تبع - فرخ إلى الطير «جرهم» لراشد سعيد علي سرود، فيما احتل المركز الثاني «هتان» لراشد سعيد علي سرود أيضاً، أما المركز الثالث فكان من نصيب «تي دي» لسيف بن حريز الفلاسي. وحلق «مرشح» لسيف بن حريز الفلاسي بلقب شوط التلواح الأول للجير تبع - جرناس فئة العامة المفتوح، واحتل المركز الثاني «3574» لفريق دبي، أما المركز الثالث فكان من نصيب «الحمر» لسيف بن حريز الفلاسي. واختتمت منافسات خامس أيام كأس صاحب السمو رئيس الدولة بشوط التلواح الثاني للجير تبع - جرناس، التي أسفرت منافساته عن تحليق «الطي» لفريق دبي بالمركز الأول.
تألق ربدان
ذهب المركز الثاني إلى «21» لفريق ربدان، وحل ثالثاً «المقص» لسيف بن حريز الفلاسي. وتتواصل اليوم منافسات البطولة بإقامة فعاليات اليوم السادس، التي ستشهد تنظيم خمسة أشواط للجير شاهين - فرخ للعامة المفتوح والجير شاهين - جرناس للفئة نفسها، حيث يبدأ اليوم بإقامة شوط الرمز للجير شاهين - فرخ ثم شوطي التلواح للجير شاهين - فرخ ويختتم اليوم بشوط التلواح للجير شاهين - جرناس.

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
نادي أبوظبي للصقارين
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