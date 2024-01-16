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الرياضة

«الشراع والتجديف» يعتمد جولات لسلسلة بطل الإمارات

«الشراع والتجديف» يعتمد جولات لسلسلة بطل الإمارات
17 يناير 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمد اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، البرنامج الزمني لجولات السلسلة الوطنية لرياضة الشراع الحديث (بطل الإمارات 2024)، والتي يشرف عليها الاتحاد وتنظمها الأندية المحلية في الدولة وتشمل عدة محطات.
وتبدأ أولى جولات السلسلة الوطنية لرياضة الشراع الحديث (بطل الإمارات 2024) يومي السبت والأحد المقبلين، في ضيافة نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك)، بمنافسات الجولة الأولى، ويشهد شهر مارس المقبل إقامة الجولتين الثانية والثالثة على التوالي، حيث تشهد شواطئ الحمرية منافسات الجولة الثانية خلال الفترة من 2-3 مارس المقبل، ثم تعود السلسلة في جولتها الثالثة إلى دبي خلال الفترة من 8-9 مارس.
وتستضيف أم القيوين الجولة الخامسة مايو المقبل، ثم تشهد مياه العاصمة أبوظبي تنظيم الجولتين الخامسة والسادسة في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، يعقبهما الجولة السابعة والختامية التي تقام في ضيافة الشارقة في شهر نوفمبر القادم.
وقال محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، إن السلسلة الوطنية تعد من أقدم المنافسات التي ينظمها الاتحاد وتعتبر بمثابة دوري الأبطال، وتسهم في رفد المواهب الرياضية من الجنسين للمنتخبات الوطنية، حيث أوجدت قاعدة متينة حققت مؤخراً إنجازات بارزة، من بينها حصاد 8 ميداليات ملونة في عام 2023، منها اثنتان عالميتان (فضية وبرونزية) وميدالية آسيوية (برونزية) و5 ميداليات عربية (ذهبية وفضية و3 برونزيات).
وتشهد السلسلة الوطنية لرياضة الشراع الحديث (بطل الإمارات 2024) مشاركة عريضة من الأندية الوطنية وفرق الأكاديميات والمدارس الرياضية، كما تجتذب نجوم المنتخبات الوطنية الخليجية، حيث يتنافس المشاركون على ألقاب فئات الفردي والفرق في مسابقات متنوعة تشمل قوارب أوبتمست وألكا 4 و6 و7 و7 ماسترز.

اتحاد الشراع والتجديف
الإمارات
أحمد بن حمدان
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