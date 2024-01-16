برعاية حمدان بن زايد.. اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة الظفرة للخيول العربية

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية، غداً بكورنيش المغيرة، النسخة الرابعة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، «للمرابط الخاصة» والتي تستمر 4 أيام.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال جميع الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق الحدث، وإخراجه بأفضل صورة مع توفير أفضل جودة في التنظيم وأعلى مستوى من الخدمات للمشاركين والملاك والمربين.

تأتي النسخة الرابعة للبطولة استكمالاً للنجاحات المتواصلة والتنظيم المميز للمهرجانات والفعاليات الرياضية والتراثية التي تقام في مختلف مدن الظفرة واستثماراً للنجاح الذي حققته البطولة في نسخها السابقة.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للبطولة إضافة إلى تكريم خاص يتمثل في جائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، للمربين المواطنين في منطقة الظفرة التي تمنح للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة من البطولات، بالإضافة إلى جائزة أفضل 5 عارضين مواطنين.

واستطاعت البطولة خلال دوراتها السابقة ترسيخ مكانتها كإحدى أهم منافسات أصحاب المرابط الخاصة وظلت تشهد مشاركات قياسية.. وتمنح البطولة الملاك والمربين في منطقة الظفرة حوافز إضافية بما ساعد على النمو الكبير لنشاط الخيل العربية في المنطقة.