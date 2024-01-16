«دولية» دبي للسلة تُعلن تشكيل اللجان

علي معالي (دبي)

أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 33 على أن البطولة سوف تشهد مزيجاً من مهارات اللعبة في قارتي آسيا وأفريقيا، مشدداً على ضرورة توفير كل سبل النجاح لهذه النسخة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة المنظمة الذي عقد في مقر الاتحاد بدبي، وتم فيه الإعلان النهائي عن تشكيل كافة لجان البطولة من عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، نائباً لرئيس اللجنة المنظمة العليا، ومحمد عبدالله الحاج رئيساً للجنة المالية، وسالم المطوع مديراً للبطولة، ومنصور الهاشمي نائباً لمدير البطولة، وفريد القيواني رئيساً للجنة الفنية، وحمدان سعيد رئيساً للجنة الإعلامية، وعلي الأميري رئيساً للجنة الافتتاح والختام، وميثاء بن ضاوي رئيسة لجنة الإحصاء، وداوود التميمي رئيساً للجنة الحكام، وأحمد العبدولي مدير الإدارة الرياضية المجتمعية، ممثلاً للهيئة العامة للرياضة، وأحمد الجناحي ممثلاً لمجلس دبي الرياضي، والمقدم محمد علي أهلي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وحمد عبدالرحيم أهلي ممثلاً لدبي الصحية، وسلطان عبدالرحمن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعوض سامي الشركة الراعية للبطولة ومحمد أحمد الحمادي مقرر اللجنة.

قال اللواء القرقاوي: «تشهد النسخة مشاركة قوية من أندية لها تاريخها في اللعبة بالوطن العربي، إضافة إلى فريق فلبيني قوي، وهناك تنوع كبير من الفرق سواء من قارة آسيا أو أفريقيا، وسيكون هناك زخم جماهيري كبير ننتظره من كافة الفرق المشاركة».

وأكد اللواء القرقاوي مجدداً على ضرورة أن يكون كافة الحكام على مستوى الحدث، وأن يتم تطبيق كافة اللوائح التي تعطي تمنح كل الفرق العدالة في أرض الملعب.