السعودية تقلب الطاولة على عُمان في «يوم غريب»



الدوحة (أ ف ب)

قلبت السعودية تخلفها أمام عمان وخرجت فائزة 2-1 في الرمق الأخير في مباراة «ديربي الخليج» على استاد خليفة ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس آسيا لكرة القدم في قطر.

وسجل عبد الرحمن غريب (78) وعلي البليهي (90+7) هدفي السعودية، وصلاح اليحيائي (14 من ركلة جزاء) هدف عُمان.

وكانت تايلاند تغلبت على قيرغيزستان 2-0 ضمن المجموعة ذاتها، فتصدرت المجموعة بفارق الأهداف عن السعودية.

ودخل المنتخب السعودي الفائز باللقب 3 مرات، آخرها عام 1996، المباراة في أجواء غير مريحة بعد نشوب أزمة بين اللاعبين المستبعدين من تشكيلة «الصقور الخضر» والمدرّب الإيطالي وبرتو مانشيني.

وجّه لهم انتقادات حادة، متهماً إياهم برفض تمثيل بطل آسيا ثلاث مرات وأبرزهم قائد المنتخب المخضرم السابق سلمان الفرج، وظهير أيمن النصر سلطان الغنام، والحارس نواف العقيدي، لكن هؤلاء رفضوا رفضاً قاطعاً مزاعم المدرب، مؤكدين أنهم سيكشفون الحقيقة في وقت لاحق.