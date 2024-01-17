«الإعادة» تطيح وستهام!

لندن (أ ف ب)



انتهى مشوار وستهام عند الدور الثالث من كأس إنجلترا لكرة القدم، وذلك بخسارته مباراته المعادة مع مضيفه بريستول سيتي من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» 0-1، متأثراً بالنقص العددي في صفوفه.

وبعدما اكتفى في اللقاء الأول بالتعادل على أرضه 1-1، اضطر وستهام الى الانتقال لملعب بريستول سيتي، لخوض مباراة معادة بدأها بشكل سيء، بعدما اهتزت شباكه في الدقيقة الثالثة، بهدف للأسكتلندي تومي كونواي، وذلك في سيناريو مشابه للقاء الأول، لكن مع تبادل الأدوار، إذ أن فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويز كان حينها البادئ بالتسجيل منذ الدقيقة الرابعة.

وتعقدت مهمة الضيوف، بعدما اضطروا لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51، بعد طرد الجزائري سعيد بن رحمة، ما مهد الطريق أمام انتهاء مشوارهم عند الدور الثالث.

وفي مباراة معادة أخرى نتيجة التعادل من دون أهداف، تجاوز لوتون تاون عقبة مضيفه بولتون واندررز من المستوى الثالث، بعدما حول تخلفه أمامه إلى فوز صعب 2-1 بهدفي الهولندي تاهيث شونج «15»، والأيرلندي شيوديزي «57».