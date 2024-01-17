«نسور قرطاج» يسقط أمام «المحاربون الشجعان»!

أبيدجان (أ ف ب)



مُنيت تونس بخسارة صادمة و«موجعة» أمام ناميبيا 0-1على ملعب أمادو جون كوليبالي في كورهوجو، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.

وترجمت ناميبيا أفضليتها الكبيرة خلال شوطي اللقاء بهدف متأخر سجّله ديون هوتو «89»، محققاً الفوز الأول على الإطلاق للمنتخب المعروف باسم «المحاربون الشجعان» في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة.

وبعد عرضية من «البديل» موزيو موزيو، تمكن الخطير هوتو الذي توغل خلف الدفاع التونسي، في هز الشباك برأسية قوية ومتقنة، لم يتمكن بن سعيد من التصدي لها «89»، شنت تونس بعدها عدة هجمات، لكنها عجزت عن تعديل النتيجة.

وفي المجموعة ذاتها، بدأت مالي مشوارها بالفوز على جنوب أفريقيا 2-0 في لقاء بدأته الأخيرة بإهدار ركلة جزاء عبر بيرسي تاو «19»، ودفعت الثمن في الشوط الثاني بتلقيها هدفين بواسطة هاماري تراوريه «60» ولاسين سينايوكو «66».

وقال المدرب جلال القادري في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء «هزيمة موجعة، نتأسف لجماهيرنا على هذه النتيجة، وفي الشوط الأول وجدنا صعوبة كبيرة، شوط أول سيء بكل المقاييس».

وقال مهاجم شيفيلد يونايند الإنجليزي أنيس بن سليمان «لعبنا أفضل كثيرا في الشوط الثاني، لكنّ كان يجب أن نكون اكثر حدة منذ الدقيقة الأولى».

وفي الجولة المقبلة، تلعب تونس مع مالي في 20 يناير، فيما تلعب ناميبيا أمام جنوب أفريقيا في اليوم التالي.

وفي المجموعة الرابعة، بدأ منتخب بوركينا فاسو مشواره، بفوز قاتل على موريتانيا 1-0 من ضربة جزاء على ملعب السلام في بواكيه.

وجاء الهدف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، نفذها البديل برتران تراوريه الذي وضع «الخيول» في الصدارة بثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن كل من الجزائر وأنغجولا اللتين تعادلتا الإثنين 1-1.

وهذه الخسارة السادسة في سبع مباريات للمنتخب الموريتاني، في ثالث مشاركة توالياً في العرس القاري، سجل خلالها هدفا يتيماً جاء من ضربة جزاء.