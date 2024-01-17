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الرياضة

إشبيلية «وجه مختلف» في الكأس

إشبيلية «وجه مختلف» في الكأس
17 يناير 2024 08:06

مدريد (أ ف ب)

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أبقى إشبيلية على آماله بإنقاذ الموسم، ومحاولة المشاركة القارية، عبر الفوز بكأس إسبانيا لكرة القدم، وذلك بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي، بفوزه على مضيفه خيتافي 3-1.
وفي ظل تقهقره في الدوري، بعد 20 مرحلة، حيث يحتل المركز السابع عشر بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط، حتى بعد التعاقد مع المدرب كيكي سانشيز فلوريس خلفاً للأوروجوياني دييجو ألونسو، تبدو الكأس خشبة الخلاص للنادي الأندلسي الذي ودع أيضاً دوري أبطال أوروبا في ذيل مجموعته.
وإلى جانب سعيه لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى، منذ موسم 2000-2001، يأمل إشبيلية إحراز الكأس للمرة الأولى منذ 2010، والسادسة في تاريخه، بعد تخطيه خيتافي، وبلوغ ربع النهائي، بفوزه عليه بثلاثة أهداف لسيرخيو راموس «8»، وإيزاك روميرو «48 و55»، الذي كان يخوض مباراته الثانية فقط مع الفريق الأول، مقابل هدف لخايمي ماتا «23».
لكن المهمة لن تكون سهلة أمام الفريق الذي حقق ثلاثة انتصارات في 6 مباريات خاضها بقيادة سانشيز فلوريس، وذلك في ظل وجود فرق مثل ريال مدريد حامل اللقب وجاره أتلتيكو اللذين يصطدمان ببعضهما «الخميس» على ملعب الأول، وبرشلونة حامل الرقم القياسي «31» الذي يخوض اختباراً سهلاً «الخميس» أيضاً ضد أونيونيستاس سالامانكا من الدرجة الثالثة.
كما يعتبر المتألق أتلتيك بلباو، ثاني أكثر الفرق تتويجاً باللقب «23»، من الفرق المرشحة للذهاب حتى النهاية، وقد أكد ذلك بفوزه السادس توالياً ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الرابعة عشرة توالياً، بفوزه على ضيفه ألافيس بهدفين سجلهما أسيير فياليبري «28 و60».

 

كأس إسبانيا
إشبيلية
خيتافي
ريال مدريد
برشلونة
أتلتيكو مدريد
أتلتيك بلباو
سيرجيو راموس
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